Intel і Samsung показали концепт розсувного ПК — він трансформується з 13-дюймового пристрою в 17-дюймовий

У рамках проведення заходу Intel Innovation генеральний директор Samsung Display Дж. С. Чой продемонстрував прототип ПК, здатний перетворюватися з 13-дюймового планшета на 17-дюймовий дисплей. Трансформація відбувається завдяки розгортанню гнучкого дисплея, як це було у випадку зі смартфоном Oppo X 2021.

«Ми анонсуємо перший у світі 17-дюймовий дисплей для ПК, — сказав Чой. «Цей пристрій задовольнить різні потреби як у великому екрані, так і в портативності».

Samsung Display вирішила впровадити розсувну (а не складану) технологію гнучких дисплеїв для ПК. При цьому Чой зазначив, що складаних версій немає.

Intel експериментувала з новими формфакторами ПК протягом багатьох років. Компанія працювала над складаними пристроями та моделями з двома екранами. Але потім Microsoft відмовилася від своїх планів щодо впровадження ОС Windows 10X на складаних пристроях. У будь-якому випадку, нові формфактори ПК потребують програмного забезпечення та програм, щоб розкрити їхній потенціал. Поки не ясно, як Intel має намір розвивати напрямок та екосистему розсувних комп’ютерів. Проте компанія вже продемонструвала на вказаному розсувному ПК своє нове ПЗ Unison. Воно призначене для підключення комп’ютерів на базі процесорів Intel до смартфонів, включаючи iPhone.

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Сам по собі розсувний ПК зараз є лише концептом. Ні Intel, ні Samsung Display поки що не повідомляють, коли він стане реальністю.

Джерело: The Verge