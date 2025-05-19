Intel показала Panther Lake в роботі та… ігровий автомат ARCade

Фото з Computex 2025 та офісу Intel / Tom's Hardware та Wccftech

На Computex 2025 Intel показала Panther Lake та розкрила нові деталі про майбутні чипи. Тим часом водному з кампусів компанії знайшли дещо дивне — майбутнє відеокарт Arc?

Intel показала робочий процесор Panther Lake Core Ultra 300 для ноутбуків, це перші чипи компанії на техпроцесі 18A. На відміну від попередньої публічної демонстрації на CES 2025, Intel випробувала Panther Lake у рендерингу в реальному часі та застосунках штучного інтелекту, чим довела його готовність до виходу на початку 2026 року. Компанія також поділилася додатковою інформацією щодо продуктивності та енергоспоживання нових чипів.

За словами Intel, Panther Lake поєднують енергоефективність Lunar Lake з продуктивністю Arrow Lake-H. Процесори вироблятимуть у другій половині 2025 року, але у пристроях вони з’являться лише на початку 2026 року. Intel натякає, що чипи будуть оснащені інтегрованою графікою наступного покоління XMX з продуктивністю, ближчою до Lunar Lake, ніж до Arrow Lake.

Intel провела тести Panther Lake на двох еталонних платформах (RVP), обидві були оснащені радіатором та вентилятором аж на 9000 обертів, — ймовірно, вони працювали без теплових обмежень. На одній з систем демонструвалася робота нещодавно відродженого як велику мовну модель помічника Microsoft Clippy. Доповідач використовував систему для написання ігрового коду на Python. Втім, Intel не поділилася показниками продуктивності з бенчмарку. Також на виставці можна було бачити робочий комплект розробника та ноутбуки від партнерів на новій платформі.

На тестових системах можна було побачити деякі характеристики нових чипів. Процесор мав 16 ядер та 16 потоків, базова частота була вказана на рівні 2,0 ГГц, а процесор працював на частоті близько 3 ГГц. Однак слід враховувати що це дуже ранні зразки — оглядачі очікують 5 ГГц+ у кінцевому продукті. Процесор оснащений кешем 1,6 МБ L1, 24 МБ L2 та 18 МБ L3.

Тим часом в одному з кампусів Intel вдалося сфотографувати дещо незвичний пристрій — ігровий автомат ARCade з відеокартою Alchemist серії Arc A7. Автомат, здається, не працював.

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Установка підключена до ПК NUC Extreme, ймовірно, NUC 11 Extreme, який Intel раніше використовувала у попередніх демонстраціях Arc A770. Intel іноді здатна на яскраві маркетингові рішення, але подібні зусилля вщухають, щойно продукти випущені — пристрої, ймовірно, припиняють роботу через брак обслуговування та драйверів.

Джерела та фото: Tom’s Hardware, Wccftech, VideoCardz