Intel Quantum SDK — програмна платформа для розробки квантових алгоритмів

Intel представила Intel Quantum SDK – програмну платформу для розробників, що дозволяє створювати квантові алгоритми, які можуть працювати на квантових комп’ютерах.

Intel називає нове рішення повним стеком квантових обчислень у моделюванні, пропонуючи середовище розробки, що настроюється, для широкого кола розробників.

Intel Quantum SDK допоможе програмістам підготуватися до майбутнього використання великомасштабних комерційних квантових комп’ютерів. Платформа не тільки допоможе розробникам навчитися створювати квантові алгоритми та застосунки для моделювання, але й просуне галузь шляхом створення спільноти розробників. Передбачається, що така спільнота прискорить розробку програм, коли відповідне квантове обладнання Intel стане доступним.

За даними Intel, SDK має інтуїтивно зрозумілий програмний інтерфейс, написаний на C++ з використанням стандартного інструментарію низькорівневого компілятора віртуальних машин.

Зазначається, що у розробників буде вибір між двома цільовими бекендами для імітації кубитів, які є або більшою кількістю загальних кубитів, або апаратним забезпеченням Intel. Перший бекенд – це високопродуктивний симулятор кубітів загального призначення з відкритим кодом Intel Quantum Simulator (IQS). IQS може використовувати 32 кубіти на одному вузлі та понад 40 кубітів на кількох вузлах. Другий – цільовий бекенд – імітує апаратне забезпечення Intel з квантовими точками й дозволяє моделювати компактні моделі кремнієвих спінових кубітів Intel.

Фактично, платформа Intel Quantum SDK була доступна як бета-версія ще з вересня минулого року. Зараз компанія випустила фінальну версію 1.0.

В цей час Intel не має квантового комп’ютера, який вона могла б надати клієнтам. Проте компанія активно працює у цьому напрямі та вже активно залучає розробників.

Джерело: gadgettendency