Інтимне тату Цирі буде в серіалі «Відьмак» — в якій серії можна подивитися

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Знімання четвертого сезону серіалу «Відьмак» Netflix тривають. Протягом останніх кількох тижнів знімальна група фільмувала сцену, де сцену, де Цирі робить тату. У книгах Анджея Сапковського Циріла робить тату на дуже інтимному місці, тому це питання особливо хвилює глядачів серіалу.

За романом, Цирі та банда «Щурів» захоплюють майстерню тату-майстра та змушують його робити для них татуювання. Містле, отримує червону троянду на верхню внутрішню частину стегна. На той час вони з Цирі перебувають у стосунках, тож остання вирішує зробити таке ж тату. Незабаром після цього «Щури» зустрічаються з Лео Бонартом, але це вже інша історія.

Джерела повідомляють, що сцену зняту для епізоду 3 або 4 серіалу «Відьмак». Невідомо, чи буде в серіалі досить жорстока сцена з Бонартом і у якому епізоді.

Татуювання є у Цирі у грі The Witcher 3, його можна побачити під час короткого перебування дівчини на Скелліге. Гравець має можливість обрати опцію в діалозі, яка розповість, чи означає татуювання щось для Цирі після всіх цих років.

Також принцеса Цинтри отримає у серіалі нову зачіску. Це проста стрижка з волоссям до плечей, коротша, ніж раніше в серіалі та у більш ранніх витоків. Цю та багато іншого зі своєї історії Цирі розповідає Висоготі, старому чоловікові, якого вона зустрічає пізніше, але наразі не відомо, чи буде він у серіалі.

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Очікується, що знімання четвертого сезону «Відьмака» триватимуть до кінця жовтня – початку листопада 2024 року. Після невеликої перерви зніматимуть п’ятий, останній, сезон 5-й сезон.

Джерело: Redanian Intelligence

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