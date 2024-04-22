Серіал «Щури», спін-офф «Відьмака» від Netflix, ймовірно, скасований — відзнятий матеріал увійде до четвертого сезону основного шоу

Сайт Redanian Intelligence повідомляє, що Netflix, схоже скасував спін-офф «Відьмака» про банду «Щурів», до якої приєднується Цирі в кінці 3 сезону. За чутками, вже відзняті сцени увійдуть до четвертого сезону «Відьмака».

«Щури», під кодовою назвою Riff Raff були серіалом, створеним сценаристкою Відьмака Хейлі Холл, яка стала його шоураннеркою. Відомо, що у ньому мало бути або 6, або 8 серій. Навіть був поширений короткий опис сюжету:

«Шість злодіїв-підлітків повинні покластися на свої злочинні здібності, коли вони планують найбільшу крадіжку у своїй кар’єрі у найнебезпечнішої злочинної групи у королівстві».

Знімання «Щурів» тривали лише два місяці з запланованих шести, ними керувала режисерка «Пісочної людини» та «Тінь і кістки» Майрзі Алмас. Знімання почалися на початку травня 2023 року і завершилися наприкінці червня того ж року. Було дивно, що вони тривали так мало.

Кілька днів тому стало відомо, що вдалося зняти лише один або два епізоди «Щурів» із запланованих. Повідомляється, що після перегляду відзнятого у Netflix вирішили не продовжувати.

Іншим свідченням стало резюме акторки Джульєтт Александри, у якому сказано, що Джульєтт повернеться до четвертого сезону «Відьмака» в ролі одного з «Щурів», а також у спін-офф, що висвітлює передісторію цих персонажів. Але нещодавно частину про приквел прибрали, і згадується лише 4 сезон. Кілька днів тому Redanian Intelligence стало відомо, що деякі кадри з «Щурів», швидше за все, потраплять у 4 сезон «Відьмака» у формі спогадів.

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Проте є одна невідповідність щодо використання кадрів зі «Щурів» у 4 сезоні. Netflix опублікував повний список титрів 4 сезону, де Хейлі Холл, сценаристка та шоуранерка «Щурів», взагалі не згадується. Логічно було б припустити, що її згадали б, якщо використали у сералі сцени, відзняті під її керівництвом. Так чи інакше, серіал явно не вийде у такому вигляді, як планувалося.