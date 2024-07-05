«Щури», спін-офф серіалу «Відьмак», вийде окремо або епізодом четвертого сезону — стала відомою назва

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Довга історія знімання спін-оффу «Щури» серіалу «Відьмак» отримала оновлення, більш конкретна, хоча й неофіційне і не остаточне. Сайт Redanian Intelligence розповів про назву проєкту та можливий формат виходу.

Отже, серіал називатиметься The Rats: A Witcher Tale («Щури»: Сага про Відьмака») — це назва у тому випадку, якщо дійсно вийде окремий серіал. Це буде історія-приквел про банду «Щурів» до зустрічі з Цирі.

Востаннє повідомлялося, що Netflix розглядає можливість інтегрувати відзнятий матеріал у четвертий сезон «Відьмака» або випустити його як фільм чи якийсь спеціальний епізод. Майрзі Алмас, режисерка, вказала «Щурів» як спеціальний епізод на власній сторінці в Linkedin. Кастинг-директор «Відьмака» також раніше казав про спеціальний епізод у четвертому сезоні:

«Нещодавно я мав справді чудову нагоду з дуже особливим, майже автономним, епізодом четвертого сезону «Відьмака», який досліджує абсолютно нову групу людей. Ми знайшли хлопця на ім’я Коннор Кроуфорд та змогли додати його до цієї групи «Відьмаку». Вся група дуже захоплива з погляду таланту: Крістель Елвін, Джульєтт Александра, Бен Редкліфф. Ви познайомитеся з героями в третьому сезоні, а потім вони постануть у четвертому».

Вибір між двома варіантами, швидше за все, є питанням часу. Насправді Netflix знадобилася б більшість відзнятих матеріалів четвертого сезону, щоб мати можливість вставити кудись історію «Щурів». Прямо зараз, у середині виробництва сезону, навряд чи є остаточне рішення.

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Розділ Кіно виходить за підтримки ?

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