Інженер з Китаю відсудив у компанії $3 тис. за примус до онлайн-навчання після роботи

Компанія з Китаю змушувала інженера відвідувати онлайн-тренінги поза роботою / Depositphotos

Працівник інженерної компанії з Пекіну домігся справедливості у суді, який оштрафував його ексроботодавця за примус відвідувати онлайн-тренінги в позаробочий час.

Інженер, якого в китайських ЗМІ називають Вон, розпочав роботу в компанії у липні 2020 року і вже за три роки звільнився. Причина — у розбіжностях з роботодавцем, яким примушував його відвідувати онлайн-тренінги після завершення робочого дня в таких застосунках, як Ding Ding та WeChat. Якщо працівник відмовлявся від навчання, як компенсацію компанія щоразу вимагала “добровільної пожертви” у розмірі 200 юанів (близько $20).

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Зрештою Вон подав заяву до суду, вимагаючи від ексроботодавця близько $11 тис. відшкодування за понаднормову роботу. Як докази на підтвердження своїх слів він надав скриншоти участі в онлайн-навчанні та записи чатів з колегами.

Компанія своєю чергою заперечувала, що ці онлайн-тренінги слід класифікувати як понаднормову роботу і заявляла, що працівники повинні були лише входити на ці онлайн-сесії — без жодних зобов’язань говорити чи навіть слухати контент. Тоді як політика “пожертвувань” нібито ніяк не пов’язана з цими навчальними заходами.

Зрештою Пекінський народний суд №2 став на сторону Вона.

“Ці дії відбувалися після робочого часу, при цьому працівник не мав можливості відмовитися від участі. Тому їх слід кваліфікувати як понаднормову роботу”, — йдеться у заяві судді.

Однак суд уточнив, що Вон кілька разів заходив на тренінги значно пізніше їх початку, тож встановив компенсацію на рівні 19 000 юанів (понад $2,6 тис.).

Чимало місцевих ЗМІ підтримали рішення, наголошуючи на тому, що втручання роботодавців в особисте життя працівників стає дедалі поширенішою проблемою.

“З розвитком засобів комунікації втручання роботи в особисте життя співробітників стає все більш поширеним. Навіть коли вони фізично не присутні в офісі або офіційно не працюють, повідомлення на мобільному пристрої може повернути їх до роботи. Це змушує працівників постійно бути онлайн, що є експлуатацією їхнього часу. Ця форма прихованої понаднормової роботи не повинна ігноруватися законом”, — йдеться в коментарі новинного порталу gmw.cn, що контролюється центральним урядом.

Раніше ITC розповідав історію інженера, який 6 місяців працював у стартапі з в’язниці і отримав підвищення, а також про босів ШІ-стартапів, які випадково виявили, що найняли одного і того ж айтішника з Індії (він працював у 4-х одночасно).

Джерело: SCMP