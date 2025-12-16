30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році

Новини Пристрої 16.12.2025 comment views icon

Apple готує масштабне оновлення лінійки пристроїв на найближчі два роки. Про це свідчить код внутрішньої бета-версії iOS 26, у якому знайшли кодові назви та модельні номери понад 30 майбутніх продуктів — від AirTag 2 і доступнішого MacBook з процесором від iPhone до складаного iPhone Fold.

Днями ми розповідали, що цей витік коду внутрішньої бета-версії iOS 26 розкрив деталі майбутніх програмних оновлень Apple: iOS 26.4, iOS 27 та iOS 28. Як виявилося, один із прототипів з цією системою продали, а сама ОС має номер збірки 23A5234w і маркується як iOS 19. Це вказує на те, що версія з’явилася ще до червня.

Тепер фахівці MacRumors витягнули із коду великий перелік модельних номерів, які натякають на плани Apple щодо випуску нових пристроїв у 2026-2027 роках. Дати запуску базуються на попередніх чутках і не є офіційними.

iPhone

  • iPhone 17e (V159) — початок 2026 року
  • iPhone 18 Pro та 18 Pro Max (V63 / V64) — вересень 2026
  • iPhone Fold (V68) — вересень 2026
  • iPhone Air 2 (V62) — початок 2027 року

iPad

  • iPad 12 Wi-Fi та 5G (J581 / J582) — початок 2026
  • iPad Air з чипом Apple M4, 11 і 13 дюймів, Wi-Fi та 5G (J707 / J708 / J737 / J738) — початок 2026

Mac

  • MacBook з Apple A18 Pro (J700) — початок 2026
  • MacBook Pro 14 і 16 дюймів з M5 Pro / Max (J714c / J714s / J716c / J716s) — початок 2026
  • Apple Studio Display 2 (J427 / J527) — початок 2026
  • MacBook Air 13 і 15 дюймів з M5 (J813 / J815) — середина 2026
  • Mac Studio з M5 Max / Ultra (J775c / J775d) — середина 2026
  • Mac mini з M5 / M5 Pro (J873g / J873s) — середина 2026
  • MacBook Pro 14 дюймів з M6 (J804) — кінець 2026
  • MacBook Pro 14 і 16 дюймів з M6 Pro / Max (K114c / K114s / K116c / K116s) — кінець 2026 або початок 2027

Розумний дім та AirTag

  • AirTag 2 (B589) — 2026
  • Apple TV (J355) — 2026
  • HomePad з підставкою або настінним кріпленням (J490 / J491) — початок 2026
  • HomePod mini 2 (B525) — початок 2026
  • Камера для розумного дому або відеодзвінок (J229)
  • HomePad Pro (J595)

Носимі пристрої

  • Apple Watch Series 12 (N237 / N238) — вересень 2026
  • Apple Watch Ultra 4 (N240) — вересень 2026
  • Vision Air (N100)
  • Vision Pro 2 (N109)
  • Прототип AR-окулярів (N421) — ймовірно скасований
  • AR-окуляри без дисплея (N50)
  • Відеоокуляри для Mac (N107) — ймовірно скасовані

Процесори

  • Apple M5 Pro / Max / Ultra (T6050) — перша половина 2026
  • Apple A20 / A20 Pro (T8160) — вересень 2026
  • Apple S11 (T8320) — вересень 2026
  • Apple M6 (T8152) — кінець 2026
  • Чип Apple U3 UWB (T2034)

У коді також згадуються моделі з кодами N110, N209, N216, J349, J190 і J226, але поки невідомо, які саме пристрої за ними стоять.

Отже, витік внутрішньої версії iOS 26 показує, що Apple готує надзвичайно щільний графік релізів із фокусом на нові чипи, розвиток екосистеми Mac, розумного дому та носимих пристроїв. Якщо ці плани справдяться, 2026-2027 роки стануть для компанії одними з найнасиченіших за останній час.

Джерело: notebookcheck

