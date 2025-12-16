30 нових пристроїв Apple у масштабному витоку — що вийде у 2026 році

Пристрої Apple

Apple готує масштабне оновлення лінійки пристроїв на найближчі два роки. Про це свідчить код внутрішньої бета-версії iOS 26, у якому знайшли кодові назви та модельні номери понад 30 майбутніх продуктів — від AirTag 2 і доступнішого MacBook з процесором від iPhone до складаного iPhone Fold.

Днями ми розповідали, що цей витік коду внутрішньої бета-версії iOS 26 розкрив деталі майбутніх програмних оновлень Apple: iOS 26.4, iOS 27 та iOS 28. Як виявилося, один із прототипів з цією системою продали, а сама ОС має номер збірки 23A5234w і маркується як iOS 19. Це вказує на те, що версія з’явилася ще до червня.

Тепер фахівці MacRumors витягнули із коду великий перелік модельних номерів, які натякають на плани Apple щодо випуску нових пристроїв у 2026-2027 роках. Дати запуску базуються на попередніх чутках і не є офіційними.

iPhone

iPhone 17e (V159) — початок 2026 року

iPhone 18 Pro та 18 Pro Max (V63 / V64) — вересень 2026

iPhone Fold (V68) — вересень 2026

iPhone Air 2 (V62) — початок 2027 року

iPad

iPad 12 Wi-Fi та 5G (J581 / J582) — початок 2026

iPad Air з чипом Apple M4, 11 і 13 дюймів, Wi-Fi та 5G (J707 / J708 / J737 / J738) — початок 2026

Mac

MacBook з Apple A18 Pro (J700) — початок 2026

MacBook Pro 14 і 16 дюймів з M5 Pro / Max (J714c / J714s / J716c / J716s) — початок 2026

Apple Studio Display 2 (J427 / J527) — початок 2026

MacBook Air 13 і 15 дюймів з M5 (J813 / J815) — середина 2026

Mac Studio з M5 Max / Ultra (J775c / J775d) — середина 2026

Mac mini з M5 / M5 Pro (J873g / J873s) — середина 2026

MacBook Pro 14 дюймів з M6 (J804) — кінець 2026

MacBook Pro 14 і 16 дюймів з M6 Pro / Max (K114c / K114s / K116c / K116s) — кінець 2026 або початок 2027

Розумний дім та AirTag

AirTag 2 (B589) — 2026

Apple TV (J355) — 2026

HomePad з підставкою або настінним кріпленням (J490 / J491) — початок 2026

HomePod mini 2 (B525) — початок 2026

Камера для розумного дому або відеодзвінок (J229)

HomePad Pro (J595)

Носимі пристрої

Apple Watch Series 12 (N237 / N238) — вересень 2026

Apple Watch Ultra 4 (N240) — вересень 2026

Vision Air (N100)

Vision Pro 2 (N109)

Прототип AR-окулярів (N421) — ймовірно скасований

AR-окуляри без дисплея (N50)

Відеоокуляри для Mac (N107) — ймовірно скасовані

Процесори

Apple M5 Pro / Max / Ultra (T6050) — перша половина 2026

Apple A20 / A20 Pro (T8160) — вересень 2026

Apple S11 (T8320) — вересень 2026

Apple M6 (T8152) — кінець 2026

Чип Apple U3 UWB (T2034)

У коді також згадуються моделі з кодами N110, N209, N216, J349, J190 і J226, але поки невідомо, які саме пристрої за ними стоять.

Отже, витік внутрішньої версії iOS 26 показує, що Apple готує надзвичайно щільний графік релізів із фокусом на нові чипи, розвиток екосистеми Mac, розумного дому та носимих пристроїв. Якщо ці плани справдяться, 2026-2027 роки стануть для компанії одними з найнасиченіших за останній час.

Джерело: notebookcheck