iPhone як розумна камера для домашніх тварин — знадобиться моторизована підставка

Apple створила новий фреймворк, який можна використовувати для перетворення iPhone на автономну камеру для стеження за домашніми тваринами. Розробники можуть використовувати функції відстеження тварин за допомогою моторизованих підставок для смартфонів. Іншими словами, iPhone можна буде використовувати як аналог камер Petcube, щоб стежити за поведінкою домашніх вихованців, поки господарів немає вдома.

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Як зазначає Apple, розробники можуть реалізувати ці функції за допомогою нового фреймворку DockKit, який дозволяє знімати фото та відео, коли iPhone встановлений на моторизованій підставці. Водночас Animal Body Pose API здатний ідентифікувати та відстежувати тварин за допомогою камери телефону. Він також може визначити позу улюбленця, у тому числі чи сидить він, встає чи просить їжі.

Поєднуючи можливості DockKit та API Animal Body Pose, розробники можуть створювати додатки, які «автоматично відстежують об’єкти в живому відео в полі зору на 360 градусів, отримують прямий контроль над підставкою для налаштування кадрування, безпосередньо керують моторами та надають власну модель виводу для відстеження інших об’єктів».

Слід зазначити, що відстеження тварин не є офіційною функцією iOS 17, але Apple надає розробникам інструменти, необхідні для створення та запуску власних камер для домашніх тварин на базі iPhone. Apple планує докладніше розповісти про ці нововведення на майбутній сесії Worldwide Developers Conference.

Схоже, що Apple має намір розширювати сферу застосування iPhone. Крім використання смартфона як камери для домашніх тварин також передбачена нова функція StandBy. При встановленні смартфона на док-станцію у процесі зарядки він трансформується на розумний домашній дисплей.

Джерело: The Verge