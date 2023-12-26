Ізраїль надасть Intel грант на $3,2 млрд для нового заводу з виробництва мікросхем за $25 млрд

Уряд Ізраїлю погодився надати Intel Corp грант у розмірі $3,2 млрд на новий завод з виробництва мікросхем вартістю $25 млрд, який компанія планує побудувати на півдні Ізраїлю. Ця новина з’явилася в той час, коли Ізраїль зайнятий війною з палестинським терористичним угрупуванням ХАМАС після їхнього нападу мирне населення Ізраїля 7 жовтня.

План розширення заводу в Кір’ят-Гаті є важливою частиною зусиль Intel зі створення більш стійкого глобального ланцюжка поставок, поряд з поточними і запланованими інвестиціями компанії у виробництво в Європі і США, — заява Intel.

На додаток до гранту, який становить 12,8% від загальної суми інвестицій, виробник мікросхем також зобов’язався придбати в ізраїльських постачальників товарів і послуг на суму 60 млрд шекелів (16,6 млрд доларів США) протягом наступного десятиліття, а новий завод, як очікується, створить кілька тисяч робочих місць. Intel має в Ізраїлі чотири центри розробки та виробництва, в тому числі завод у Кір’ят-Гаті, і налічує близько 12 000 працівників у країні, передає Reuters.

У червні прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що Intel побудує в Ізраїлі новий завод з виробництва мікросхем вартістю 25 мільярдів доларів, але до цього часу Intel відмовлялася підтвердити інвестиції. Тепер Intel заявила, що вже ведуться будівельні роботи з розширення майданчика, включаючи чисті приміщення і допоміжні будівлі. Новий завод має відкритися у 2027 році та працювати як мінімум до 2035 року.