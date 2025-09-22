Новини Пристрої 22.09.2025 comment views icon

Кабель "прогриз" шлях до NVIDIA RTX: ремонтник показав найжахливішу збірку ПК

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Кабель "прогриз" шлях до NVIDIA RTX: ремонтник показав найжахливішу збірку ПК

Власник ремонтної майстерні не міг не поділитися своїм жахом від такого поводження з комп’ютером. Кабель живлення NVIDIA RTX можна було підвести у менш дикунський спосіб.

Користувач elishalewisusaf виклав фотографією у Reddit. За його словами, це “монструозно” s він “збентежений”. Tom’s Hardware зазначає, що кожух блоку живлення має вигляд, “ніби його розірвав ксеноморф”. В нас теж серце наливається кров’ю від такого поводження з ПК. Найгірше, що робив автор цієї новини — це досить криве випилювання гравером вентиляційних отворів. Але ж це все ж були отвори.

Коментатори здебільшого спантеличені, чому хтось “так мерзенно вчинив” з цим ПК. Кожух блоку живлення вже мав невеликий виріз для прокладання кабелів, трохи далі зони акту вандалізму. Є ймовірність, що кабель виявився закоротким, але більшість схиляється до “помилки” користувача (якщо говорити про це ввічливо).

Крім естетичної катастрофи, такий монтаж теоретично міг пошкодити кабелі гострими краями, та навіть призвести до короткого замикання. На жаль, автор поста не розповів про стан ПК та як він, власне, потрапив до ремонтної майстерні. Якщо через ще якісь дії користувача — годі дивуватися.

Щодо характеристик ПК, на фото можна ідентифікувати збірку компанії Digital Storm. Фірма стверджує, що створює ПК з “майстерністю експертів” і прагне “створювати найсучасніші ігрові ПК у світі”. Мабуть, комусь майстерність здалася не надто експертною. Але навіть у такому випадку та за відсутності навичок модингу є інший вихід: компанія пропонує довічну підтримку, тож варто було спочатку зателефонувати.

Відеокарта на знімку ідентифікована як Asus Dual GeForce RTX 3060 або 4060. Накопичення пилу у корпусі, схоже, підтверджують кількарічний стаж збірки. Також декого здивував старий SATA-SSD 256 ГБ, котрий якщо не відповідає ігровій збірці. У будь-якому випадку, не треба робити як на фото. Принаймні, варто прибрати та відшліфувати гострі краї.

Популярні новини

arrow left
arrow right
В Україні теж: NVIDIA дарує Borderlands 4 покупцям GeForce RTX 5070+
Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
Як Founders Edition: MSI випустила NVIDIA RTX 5080 з двостороннім кулером
Невипущена NVIDIA Titan Ada на відео: два роз’єми 12VHPWR з перехідником на шість 8-pin
AMD готує сокет AM6 з підтримкою PCIe 6 та DDR6: контактів більше, але розмір той самий
Цю цукерку вже їли: Intel випустила Core 5 120/120F, які насправді i5-12400
Teenage Engineering пропонує безплатні корпуси для ПК — Computer-2 швидко розбирають
Відновлення AMD Radeon RX 7800 XT: перепаювання після невдалої спроби невідомого майстра
Прощавай, GeForce GTX 1060: NVIDIA припиняє підтримку Pascal і попередніх відеокарт
NVIDIA йде в село: просапувач LaserWeeder G2 з 25 GPU та 24 лазерами випаровує 600 000 бур'янів за годину
Тотальне домінування: NVIDIA контролює 94% ринку дискретних відеокарт
Lisuan G100: китайська відеокарта випередила NVIDIA RTX 4060
NVIDIA купує акції Intel на $5 млрд: компанії створять чипи x86 з GPU RTX для ПК і ШІ
Версія BIOS Asus RTX 5090 ROG Astral XOC дозволяє подати 1600 Вт на відеокарту
Нова відеокарта AMD Radeon RX 9060 перемагає RTX 5050 і майже наздоганяє 5060
Перша материнська плата Intel Panther Lake — фото і характеристики
Карта розширення Gigabyte додає у ПК 512 ГБ оперативної пам’яті
Автомати для NVIDIA RTX 5090: ентузіаст показав ґрунтовну систему живлення, яка запобігає займанням
NVIDIA RTX 5090 спалахнула під час гри у Battlefield 6 — це був не роз'єм живлення
Відтворювана помилка NVIDIA RTX 5090 та PRO 6000 веде до перезавантаження серверів — є винагорода за розв'язання
Перші дані про лінійку AMD Ryzen Pro 9000 — до 12 ядер Zen 5 та TDP 65 Вт
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати