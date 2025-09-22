Кабель "прогриз" шлях до NVIDIA RTX: ремонтник показав найжахливішу збірку ПК

Власник ремонтної майстерні не міг не поділитися своїм жахом від такого поводження з комп’ютером. Кабель живлення NVIDIA RTX можна було підвести у менш дикунський спосіб.

Користувач elishalewisusaf виклав фотографією у Reddit. За його словами, це “монструозно” s він “збентежений”. Tom’s Hardware зазначає, що кожух блоку живлення має вигляд, “ніби його розірвав ксеноморф”. В нас теж серце наливається кров’ю від такого поводження з ПК. Найгірше, що робив автор цієї новини — це досить криве випилювання гравером вентиляційних отворів. Але ж це все ж були отвори.

Коментатори здебільшого спантеличені, чому хтось “так мерзенно вчинив” з цим ПК. Кожух блоку живлення вже мав невеликий виріз для прокладання кабелів, трохи далі зони акту вандалізму. Є ймовірність, що кабель виявився закоротким, але більшість схиляється до “помилки” користувача (якщо говорити про це ввічливо).

Крім естетичної катастрофи, такий монтаж теоретично міг пошкодити кабелі гострими краями, та навіть призвести до короткого замикання. На жаль, автор поста не розповів про стан ПК та як він, власне, потрапив до ремонтної майстерні. Якщо через ще якісь дії користувача — годі дивуватися.

Щодо характеристик ПК, на фото можна ідентифікувати збірку компанії Digital Storm. Фірма стверджує, що створює ПК з “майстерністю експертів” і прагне “створювати найсучасніші ігрові ПК у світі”. Мабуть, комусь майстерність здалася не надто експертною. Але навіть у такому випадку та за відсутності навичок модингу є інший вихід: компанія пропонує довічну підтримку, тож варто було спочатку зателефонувати.

Відеокарта на знімку ідентифікована як Asus Dual GeForce RTX 3060 або 4060. Накопичення пилу у корпусі, схоже, підтверджують кількарічний стаж збірки. Також декого здивував старий SATA-SSD 256 ГБ, котрий якщо не відповідає ігровій збірці. У будь-якому випадку, не треба робити як на фото. Принаймні, варто прибрати та відшліфувати гострі краї.