NVIDIA RTX 3080 Ti та Threadripper 3960X за $23: американець придбав ПК як корпус на аукціоні

Андрій Русанов

Фото системи за $23,50 / Reddit, LlamadeusGame

Неправильне маркування у магазинах та на розпродажах іноді може стати “золотим дном”. ПК за $8000 з NVIDIA RTX 3080 Ti продавався як уцінений комп’ютерний корпус.

Користувач Reddit з ніком LlamadeusGame опублікував фото ПК та оголошення в інтернеті, за яким він його придбав. У заголовку поста вказана ціна $32, але на скриншоті можна побачити ціну $23,50. На аукціоні товар був виставлений лише як корпус, але насправді всередині був дуже потужний та дорогий ПК. Система включає 24-ядерний процесор Threadripper 3960X, 256 ГБ оперативної пам’яті та відеокарту RTX 3080 Ti.

Невелика торгова платформа Capital City Online Auctions, яка пропонує товари широкого асортименту, вимагає самовивозу. Тому це не зовсім звичайне придбання в інтернеті, кількість покупців обмежена. У випадку з цим ПК продавець не знав про вміст або ж помилився під час розміщення оголошення — пристрій був позначений як корпус Fractal Design Define 7 XL. Зображення в описі були стандартними фотографіями корпусів виробника, тож здогадатися про справжній вміст було важко. Але навіть у випадку лише з корпусом це була б гарна угода — новий коштує $250.

Прискіпливі користувачі Reddit помітили на одному з зображень прозорий акриловий кронштейн для відеокарти від Puget Systems — збирача робочих станцій та настільних комп’ютерів. Співробітник Puget розповів у коментарі, що ця система, ймовірно, була продана у 2021 році приблизно за $8000, та принаймні початково мала ще й великий обсяг сховища даних.

“Для вашої інформації, ця система, ймовірно, була продана наприкінці 2021 або на початку 2022 року, і на той час вона коштувала близько $8000. Багато з цих систем мали 2-4 накопичувачі NVMe, тож у вас, ймовірно, також є непогані 4-8 ТБ швидкого сховища!”, — написав Puget_MattBach.

Здається, цей комп’ютер раніше належав фоторедактору. Власник знайшов на ній файли свого попередника. Можливо, робочу станцію обміняли у рамках оновлення, або ж віддали в обслуговування та не забрали. За чистою продуктивністю RTX 3080 Ti приблизно дорівнює RTX 5070, проте позбавлена підтримки багатьох сучасних технологій. У корпусі, який бажав придбати щасливець, він хотів розмістити комп’ютер для обчислень ШІ — тож так і буде з наявними компонентами. Проте власник замінить відеокарту через низьку продуктивність ШІ на ній.

Джерело: Tom’s Hardware

