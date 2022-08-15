Kantar опублікував липневий рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів — повернення Facebook у першу трійку та дебют TikTok

Аналітики Kantar CMeter провели чергове дослідження зміни настроїв українських інтернет-користувачів та опублікували свіжий рейтинг найпопулярніших в Україні сайтів — за липень 2022 року. Він вказує на послаблення інтересу українців до онлайн-шопінгу.

Так, головні ecommerce майданчики (Olx, Rozetka, Prom та Epicentrk) дещо втратили в охопленні попри приріст впродовж минулих місяців. Натомість відбулися зміни активності користувачів в соціальних мережах та месенджерах — Facebook вперше з початку 2022 року повернувся на третю позицію в рейтингу найпопулярніших сайтів. Двійка незмінних лідерів — Google та YouTube.

Водночас Instagram з невеликою різницею в охопленні обігнав Telegram, посунувши месенджер, який з початку війни став новою повсякденною звичкою українців, на 10-ту сходинку.

Водночас TikTok у липні подолав цілих 9 позицій та вперше увійшов у топ 25 найвідвідуваніших сайтів в Україні. Тобто сервісу для створення та перегляду коротких відео вдалося здобути прихильність й серед користувачів ПК.

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Зміни тарифів на газ та тепло підвищили інтерес до сервісу My.gas.ua, який опинився на 19-тій сходинці.

Перегляд фільмів залишається улюбленим та найбільш доступним наразі способом відпочинку для більшості українських інтернет-користувачів. Одразу три онлайн-кінотеатри увійшли у топ — Kinogo.zone (18-та сходинка), Rezka.ag (22-га сходинка) та Filmix.ac (25-та сходинка).

25 найвідвідуваніших сайтів в Україні за липень 2022 року