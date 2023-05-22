«Хіти створюють талановиті люди, і це залишиться незмінним» — глава Take-Two про застосування ШІ для розробки ігор

Генеральний директор Take-Two (компанії, що займається видавництвом, розробкою та дистриб’юцією комп’ютерних ігор) Штраус Зельнік, під час звіту про доходи зачепив тему штучного інтелекту, зазначивши, що ця технологія ніколи не зможе замінити людську творчість.

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«Попри те, що штучний інтелект — це оксюморон, як і машинне навчання, ми використовуємо цю технологію протягом усієї своєї історії, незалежно від того, якими словами її описують. І ми є лідером у цій сфері», — каже Зельнік.

Керівник Take-Two зазначив, що хоч останні розробки в галузі є «‎несподіваними та вражаючими для багатьох», його вони зовсім «‎не дивують».

«Ми вважаємо, що штучний інтелект просто дозволить нам виконувати роботу краще. Це просто інструмент, але кращий та ефективніший», – додає Зельнік.

Водночас він відкинув припущення, що технологія штучного інтелекту дозволить компанії створювати кращі відеоігри, зазначивши, що «‎це виключно сфера діяльності людей»:

«Прогрес у ШІ полегшить створення хітів, але їх створює людський геній. Набори даних плюс обчислення, плюс великі мовні моделі – не дорівнюють геніальності. Геніальність — це сфера діяльності людей, і я вірю, що вона такою й залишиться».

Заява генерального директора однієї з найбільших компаній-видавців ігор у світі є дуже переконливою – і, здається, суперечить настроям інших великих ігрових компаній. У 2023 році Ubisoft оголосила, що почне використовувати ШІ, щоб доповнити творчі здібності людей, а Squanch Games вже використала штучний інтелект для декорування фону та озвучування в High On Life. Генеральний директор Activision Blizzard Боббі Котік нещодавно заявив про потенціал штучного інтелекту для допомоги у створенні нових ігор, як-от перезавантаження Guitar Hero.

Take-Two під керівництвом Зельніка, схоже, буде більш обережною в підході до ШІ й така позиція трохи заспокоює від думок про потенційну заміну людських робочих місць технологією.