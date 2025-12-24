Кілліан Мерфі й молоді Шелбі: вийшов перший трейлер фільму "Гострі картузи"

Netflix

Найвідоміше злочинне угруповання Бірмінгему повертається в повнометражному фільмі “Гострі картузи: Безсмертна людина”.

Кілліан Мерфі повторює роль Томмі Шелбі, а Софі Рандл знову зіграє його сестру Аду Торн поряд з союзниками родини Хайденом Стеггом (Стівен Грем) та Чарлі Стронгом (Нед Деннехі). Серед новачків: Ребека Фергюсон в ролі загадкової Кауло та Баррі Кеоган, як представник нового покоління Шелбі.

Кеоган розповідав, що завжди хотів бути частиною франшизи, але постійно щось заважало: то він не підходив опису персонажа, то мав ускладнення в графіку. Зрештою у фільм його запросив сам Мерфі з особистим дзвінком.

“Я погодився без жодного вагання”, — згадує актор. “Чорт забирай. Все, потрібно знову працювати над собою”.

Оригінальний серіал “Гострі картузи” транслювався на Netflix протягом шести сезонів з 2013 по 2022 рік, а у червні 2024 року було офіційно анонсовано повнометражну версію. Творець шоу Стівен Найт продюсує фільм, а режисером став Том Харпер, який знімав перші епізоди шоу.

Фільм стартує в кінотеатрах 6 березня, а за два тижні вийде на Netflix.

Раніше Netflix та BBC замовили додаткові два сезони по 6 епізодів для оригінального шоу за участі Найта і Мерфі як продюсерів. Їх дія відбуватиметься у повоєнній Британії 1953 року і так само оповідатиме про нове покоління клану Шелбі — можна припустити, що нові сезони стануть прямим продовженням фільму.