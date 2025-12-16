Новини IT-бізнес 16.12.2025 comment views icon

"Не панікуйте": в Sapphire радять зачекати збирати ПК, ринок пам'яті стабілізується за пів року

Вадим Карпусь

Відеокарта NITRO+ AMD Radeon RX 9070 / Sapphire

PR-менеджер Sapphire Едвард Крісслер закликав геймерів не піддаватися панічним покупкам комп’ютерних комплектуючих, попри зростання тривоги навколо цін і доступності компонентів. За його словами, ринок стабілізується протягом 6-8 місяців, тож поспішати з покупками зараз не варто.

Останнім часом через чутки про можливе подорожчання ПК-комплектуючих багато користувачів скуповують відеокарти та пам’ять “про запас”, побоюючись втратити вигідний момент. В інтерв’ю HUB, під час годинного подкасту, Крісслер обговорив ситуацію з відеокартами, пам’яттю, архітектурою RDNA 4 та ШІ, але особливу увагу звернув саме на ринок оперативної пам’яті.

“На ринку зараз багато невизначеності… Ця невизначеність шкодитиме геймерам протягом шести місяців. Але я справді вірю, що через 6-8 місяців ринок почне стабілізуватися”, — заявив Едвард Крісслер.

Він порівняв поточну ситуацію з DRAM із “тарифною епохою” початку року. Тоді страх і чутки спричинили хвилю панічних покупок, хоча реальна проблема полягала не стільки в самих тарифах, скільки в невизначеності навколо них. За словами Крісслера, зараз ринок пам’яті перебуває в схожому стані, і геймерам не варто піддаватися емоціям, навіть попри прогнози про погіршення ситуації з DRAM у 2026 році та її затягування до 2027–2028 років.

“Треба припинити паніку… Не купуйте, бо “треба купити”. Відкладіть гроші. Розслабтеся. Пограйте в ігри. Насолоджуйтеся системою, яка у вас є зараз”, — наголосив він.

Крісслер також нагадав, що геймерська спільнота не раз проходила через складні періоди. Найяскравіший приклад — криптобум, коли відеокарти не лише різко подорожчали, а й майже зникли з продажу. Попри це, користувачі адаптувалися й пережили кризу. Згодом ситуація нормалізувалася. Також можна згадати ситуацію з високим попитом на накопичувачі через криптовалюту Chia.

Водночас Крісслер визнає, що навіть після початку стабілізації ринку знадобиться час, аби ціни та доступність повернулися до звичного рівня. Разом з тим, як представник компанії, що продає відеокарти, Крісслер підкреслює: він не хоче, щоб геймери купували нові відеокарти чи процесори з переляку, якщо вже мають потужне залізо з попередніх поколінь. На його думку, краще дочекатися “справжнього апгрейду”, ніж щороку витрачати гроші на черговий “найкращий ігровий процесор” або “топову відеокарту”.

Отже, попри напружену атмосферу навколо ринку комплектуючих для ПК, у Sapphire вважають, що ситуація скоро стабілізується, а паніка лише шкодить геймерам. Чи справдяться прогнози Крісслера, покаже час.

Водночас варто нагадати, що виробники ноутбуків та ПК вже готуються до підвищення цін на свою продукцію на 20% в цьому та наступному місяцях. Навіть AMD попереджає про підвищення цін на процесори та відеокарти. Тому в очікуванні на покращення ситуації треба бути обережним, щоб не проґавити кращий момент для купівлі.

