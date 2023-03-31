Клінт Іствуд знімає юридичний трилер для Warner Bros. — потенційно останній фільм в кар’єрі 92-річного режисера

Режисер зняв майже 50 фільмів за 60 років роботи в кіно.

Клінт Іствуд починає знімання свого, ймовірно, останнього фільму. Дистриб’ютором стане Warner Bros. – студія, для якої Іствуд став ексклюзивним режисером після виходу «Ґран Торіно» у 2008 році та зняв десяток фільмів, у тому числі біографічні драми «Непідкорений», «Саллі», «Американський снайпер» та «Річард Джуелл». Поки останній фільм Іствуда – це «Чоловічі сльози», де він також зіграв головну роль.

Повідомляється, що робоча назва нового фільму режисера «Присяжний №2», а сюжет зосередиться на історії присяжного, який усвідомлює, що сам може бути вбивцею у справі. Герой бореться з дилемою – здатися чи маніпулювати присяжними, щоб уникнути покарання.

Попри те, що фільму пророкують звання останнього у кар’єрі Іствуда – сам режисер про вихід на пенсію не повідомляв, хоча чотириразовому лауреату «Оскара» скоро виповниться 93 роки.

Щодо акторського складу точної інформації не було – лише те, що режисер «придивляється до молодої голлівудської зірки» як кандидата на головну роль.

«Присяжний №2» стане 40-м фільмом в режисерського доробку Іствуда. Крім перемог у номінаціях «Кращий режисер» і «Кращий фільм» за стрічки «Непрощений» та «Крихітка на мільйон доларів», він вирізняється серед інших професіоналів «методом одного дубля» та вмінням знімати фільми з обмеженим бюджетом. Клін Іствуд також отримав премії «Оскар» за фільми «Таємнича річка», «Листи з Іодзіми» та драму «Підміна» 2008 року з Анджеліною Джолі в головній ролі.

Джерело: Collider