Перший тизер серіалу «Чужий: Земля» — ще один ксеноморф і «нова версія» Ріплі

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Шоуранер Ной Гоулі оприлюднив тизер свого майбутнього науково-фантастичного серіалу «Чужий: Земля» — першого у франшизі Alien.

Коротке відео тривалістю всього у 15 секунд демонструє розлюченого ксеноморфа, з пащі якого стікає слина (а може і кров).

«Коли таємничий космічний корабель падає на Землю, молода жінка і група солдатів роблять доленосне відкриття, яке ставить їх віч-на-віч з найбільшою загрозою для планети», — йдеться в описі до серіалу.

В головній ролі постає Сідні Чендлер («Не хвилюйся, серденько»), яка також керує серіалом спільно з Гоулі, відомим за кримінальною драмою «Фарґо».

Серед решти акторського складу: Алекс Лотер («Гра в імітацію»), Семюель Бленкін («Відьмак: Кровне походження»), Ессі Девіс («Гра престолів»), Адарш Гурав, Кіт Янг, Тімоті Оліфант та інші.

Тизер серіалу «Чужий: Земля»

«Чужий: Земля» дебютує у 2025 році на Hulu. Раніше керівник студії FX Productions, яка й знімає серіал, описував його як «велике творче переосмислення франшизи “Чужий”» і порівнював з попередньою роботою Гоулі, «Фарґо».

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Наразі в межах франшизи Alien, яка стартувала зі стрічки «Чужий» 1979 року від режисера Рідлі Скота, вийшло загалом дев’ять фільмів (з урахування кросоверів). Останній, під назвою «Чужий: Ромул», від Феде Альвареса все ще транслюється в кінотеатрах, однак вже заробив касу, яка забезпечила йому друге місце в рейтингу найбільших заробітків серії.

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