Моторошна сцена з-за лаштунків «Чужий: Ромул», яку важко розбачити

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Невелике відео зі знімального майданчика «Чужий: Ромул» демонструє одну з жахливих істот фільму у невимушеній робочій атмосфері. Режисер Феде Альварес хоче не дати вам заснути, або ж повеселити, залежно від відношення.

Альварес виклав відео в X Twitter із підписом: «Неймовірно талановитий Роберт Боброцький готується переслідувати Кейлі Спейні в «Чужий: Ромул». Кліп показує моторошну істоту зблизька.

The incredibly talented Robert Bobroczkyi getting ready to chase after Cailee Spaeny in #alienromulus @LegacyEffects #bts pic.twitter.com/Tp3DLXV40x — Fede Alvarez (@fedalvar) August 30, 2024

Роберт Боброцький, який грає Потомка, має дивовижний зріст 2,26 м. Навіть коли відомо, що це людина у гримуванні, сцена здається не менш дивною.

Потомка народжує Кей (Ізабела Мерсед) після того, як Рейн (Кейлі Спейні) дає їй сполуку, щоб врятувати її життя після зіткнення з ксеноморфами. Це має жахливий побічний ефект перетворення дитини на гібрид людини та ксеноморфа. Нещодавно Альварес підтвердив на Reddit, що батьком дитини Кей є не хто інший, як Бйорн (Спайк Фірн).

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Попри деяку критику за неоригінальність, фільм «Чужий: Ромул» став другим за успіхом у франшизі. На Rotten Tomatoes він має рейтинг 80% від критиків та 86% від глядачів. Стрічка вартістю $80 млн вже заробила понад $283,5 млн.

Джерело: GamesRadar

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