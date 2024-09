Моторошна сцена з-за лаштунків «Чужий: Ромул», яку важко розбачити

Невелике відео зі знімального майданчика «Чужий: Ромул» демонструє одну з жахливих істот фільму у невимушеній робочій атмосфері. Режисер Феде Альварес хоче не дати вам заснути, або ж повеселити, залежно від відношення.

Альварес виклав відео в X Twitter із підписом: «Неймовірно талановитий Роберт Боброцький готується переслідувати Кейлі Спейні в «Чужий: Ромул». Кліп показує моторошну істоту зблизька.

The incredibly talented Robert Bobroczkyi getting ready to chase after Cailee Spaeny in #alienromulus @LegacyEffects #bts pic.twitter.com/Tp3DLXV40x

— Fede Alvarez (@fedalvar) August 30, 2024