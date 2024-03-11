Колишній бос Activision Blizzard Боббі Котік хоче купити TikTok, — The Wall Street Journal

Він начебто вже представив ідею потенційним партнерам — гендиректору OpenAI Сему Альтману в тому числі.

The Wall Street Journal повідомляє, що колишній гендиректор Activision Blizzard Боббі Котік зацікавлений у покупці TikTok — з огляду на новий законопроєкт США, який передбачає продаж соцмережі місцевому власнику або її повну заборону в країні.

Котік начебто обговорював цю ідею на конференції з потенційними партнерами, зокрема гендиректором OpenAI Семом Альтманом, а також виконавчим керівником китайської власниці TikTok ByteDance Чжан Іміном.

Якщо TikTok буде продано, це, ймовірно, коштуватиме сотні мільярдів доларів.

Боббі Котік очолював Activision понад 30 років і пішов у відставку торік. У врегульованому позові 2021 року компанію під його керівництвом звинуватили у сприянні сексуальним домаганням і гендерній дискримінації. За даними WSJ, Котік знав про напади й скарги, однак не розкривав повну інформацію правлінню — його самого також звинуватили у домаганнях, повідомляв The Verge.

Після оприлюднення інформації співробітники Activision Blizzard вимагали відставки для Котіка, однак той залишався на посаді до завершення поглинання Microsoft у 2023 році.

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«Закон про захист американців від програм, контрольованих іноземними зловмисниками», який Джо Байден планує підписати, передбачає, що ByteDance повинна продати TikTok протягом 6 місяців, інакше його заборонять у магазинах програм США. Минулого тижня соцмережа розіслала push-повідомлення з проханням зателефонувати своїм представникам. Після голосування в Палаті представників, де він, як очікується, буде схвалений, законопроєкт буде передадуть до Сенату.

Побоювання законодавців на цей час зосереджені на зв’язку TikTok з Китаєм та потенційного доступу країни до конфіденційних даних. Водночас співпраця соцмережі з OpenAI, ймовірно, передбачатиме навчання моделей ШІ на даних користувачів, що також не надто безпечно.

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