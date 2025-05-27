Комп’ютер у корпусі друкарської машинки «тягне» вінтажні ігри

Такий от комп’ютер у друкарській машинці / Reddit, maniek-86

Розділ Технології виходить за підтримки

Цей комп’ютер з трохи дивною розкладкою клавіатури на корпусі насправді колись був друкарською машинкою Optima SP 26. Користувач Reddit maniek-86 зробив з неї ПК.

«Моєю першою ідеєю було зробити якийсь 8-бітний комп’ютер на BASIC або щось подібне. Однак я зрозумів, що корпус достатньо великий, щоб помістити туди невелику материнську плату ATX!», — пише автор моду.

Ентузіаст змонтував деякі компоненти просто на клею, але він пише, що це тимчасово і клей неважко буде видалити, а інші, як відеокарта, тримаються без нього. ПК важко назвати сучасним — використані старі запаси. Комп’ютер побудований навколо плати MSI H110M Pro-D під роз’єм LGA1151.

«Я перевірив свої запасні частини та знайшов материнську плату h110 з відсутнім слотом PCIe x16, i5-6600, 4 ГБ DDR4 (ця планка — моя єдина запасна), GT635, 240 ГБ SATA SSD, блок живлення 200 Вт, Wi-Fi карту і, звичайно ж, робочу вбудовану клавіатуру!»

Як неважко зрозуміти, ігрову продуктивність забезпечує відеокарта-заглушка 12-річної давнини NVIDIA GeForce GT 635 на ядрі Kepler. Тож можна оцінити ігрову продуктивність цієї системи (яку живить БЖ на 200 Вт). Це, мабуть, найслабше місце у системі, і автор захоче її поміняти на більш сучасну (він каже про конструктивну можливість заміни у майбутньому). Також варто було б додати оперативної пам’яті. До речі, через відсутність PCIe x16 відеокарта під’єднана через райзер. А ось клавіатура оригінальна.

«Клавіатура від цієї друкарської машинки — це проста матрична плата, я під’єднав її за допомогою Arduino Leonardo. Розкладка клавіш — стара польська, але насправді я вирішив сумістити польські клавіші зі стандартними клавішами американської клавіатури».

Автор з ентузіазмом та іронією ставиться до цього ПК. Він каже, що це буквально найкраща машина для запуску Microsoft Word.

Розділ Технології виходить за підтримки

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украі‌нською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи‌ та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.