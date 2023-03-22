Компактна професійна відеокарта NVIDIA RTX 4000 ADA SFF на базі Ada Lovelace за $1250 займає два слоти і не потребує додаткового живлення

NVIDIA представила професійний прискорювач відео RTX 4000 ADA SFF на основі архітектури Ada Lovelace для робочих станцій. Абревіатура SFF розшифровується як Small Form Factor – відеокарта розміром 168 х 69 мм займає всього два слоти та призначена для компактних корпусів. “На борту” встановлено 20 ГБ оперативної пам’яті GDDR 6, що працює через 160-бітний інтерфейс. Виведення відео здійснюється через 4 роз’єми Mini DisplayPort 1.4a. Вартість відеокарти – $1250.

Невеликий TDP 70 Вт дозволяє використовувати лише один вентилятор та відмовитися від додаткових роз’ємів живлення – воно здійснюється через порт PCIe x16. Графічний процесор на базі AD104 включає 6144 ядер CUDA, 192 тензорних ядер та 48 ядер RT. Він забезпечує до 19,2 Тфлопс обчислень у робочих навантаженнях з одинарною точністю та до 306,8 Тфлопс у тензорних тестах.

NVIDIA також пропонує п’ять нових моделей для мобільних робочих станцій: RTX 5000, 4000, 3500, 3000 та 2000.

Їхні специфікації приблизно такі, як в ігрової серії RTX 4000, за двома винятками: RTX 3500 має 5120 ядер CUDA (такої конфігурації немає серед споживчих моделей), крім того, в модельному ряду відсутня конфігурація з 2560 ядрами CUDA. Максимальний заявлений TGP становить 175 Вт, але кожну карту можна налаштувати на споживання до 140 Вт.

Джерело: VideoCardz