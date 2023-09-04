Новини Кіно 04.09.2023 о 16:52

Передпродажі квитків на фільм-концерт Тейлор Свіфт у США за добу принесли понад $37 млн — це рівень голлівудських блокбастерів

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Після того, як торішній концертний тур Тейлор Свіфт «Eras Tour‎» побив рекорди з продажу квитків, власним досягненням зміг похизуватися і фільм-концерт виконавиці.

За день з продажу квитків у кінотеатрах AMC, Regal і Cinemark зібрали понад $37 млн, побивши попередній одноденний рекорд менш як за 3 години – раніше лідирував «‎Зоряні війни: Пробудження Сили» з $20 млн.

За даними сервісу продажів квитків Fandango, 3-годинний фільм-концерт нині входить до переліку фільмів із найбільшими продажами за перший день за понад 23 роки.

«Фільм про концерт Тейлор Свіфт отримав не лише найкращі продажі квитків у перший день за рік загалом, а й входить до числа лідерів усіх часів – таких франшиз як Marvel, «Зоряні війни», DC Comics тощо», – каже у заяві Джеррамі Хейнлайн, старший віцепрезидент Fandango.

У четвер AMC оголосила про старт показу концертного фільму Тейлор Свіфт в американських кінотеатрах, включно з частковими показами в залах IMAX і Dolby. Через «безпрецедентний попит» будуть організовані додаткові сеанси.

Перші вихідні для «Eras Tour‎» також готуються стати рекордним дебютом для концертного фільму, перевершивши решту помітних відкриттів — і, потенційно, усі касові збори цього піджанру, як-от «Ханна Монтана» та «Майлі Сайрус: найкращий концерт з обох світів»,  «This Is It» Майкла Джексона та «Джастін Бібер: Ніколи не кажи ніколи».

Eras – перший концертний тур Тейлор Свіфт за 5 років, що привернув велику увагу шанувальників. Повідомлялось, що в липні у Сіетлі відвідувачі музичного заходу викликали сейсмічну активність, еквівалентну землетрусу силою 2,3 бала.

Шанувальники Тейлор Свіфт викликали землетрус силою 2,3 бала під час концертного туру

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