Apple стала першою компанією, яку звинувачують у порушенні Закону ЄС про цифрові ринки

Політика Apple App Store порушує Закон ЄС про цифрові ринки (DMA), спрямований на заохочення конкуренції, заявили регулятори у своєму попередньому рішенні. Європейська комісія також розпочала нове розслідування щодо підтримки Apple альтернативних торгових майданчиків iOS у Європі, включаючи плати за основні технології, яку вона стягує з розробників.

Згідно з DMA, Apple та інші так звані привратники повинні дозволити розробникам безкоштовно спрямовувати споживачів на пропозиції за межами своїх магазинів застосунків. Alphabet, Amazon, Apple, ByteDance, Meta та Microsoft — це шість привратників, які повинні були повністю відповідати новим правилам станом на березень 2024 року.

Apple стала першою компанією, якій пред’явлено звинувачення згідно з правилами DMA після того, як антимонопольний орган ЄС розпочав кілька розслідувань у березні. Meta та Google також ретельно перевіряються на невідповідність вимогам.

Водночас Apple не погоджується з попередніми висновками ЄК й заявляє, що відповідає новим вимогам ЄС.

«Протягом останніх кількох місяців Apple внесла низку змін у відповідності із DMA у відповідь на відгуки розробників і Європейської комісії», — сказав речник Apple Пітер Аджемян. «Усі розробники, які ведуть бізнес в ЄС в App Store, мають можливість використовувати запроваджені нами можливості, включаючи можливість спрямовувати користувачів застосунків в інтернет для здійснення покупок за дуже конкурентоспроможними цінами. Як і раніше, ми продовжуватимемо слухати Європейську Комісію та співпрацювати з нею».

У Apple є час, щоб відповісти на попередню оцінку Європейської комісії перед її остаточним рішенням до березня 2025 року. Компанія може бути оштрафована за порушення в розмірі до 10% річного світового доходу, або на $38 млрд за даними минулого року. За повторне порушення розмір штрафу збільшується до 20%.

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Європейська комісія також відкрила нове провадження щодо підтримки Apple альтернативних магазинів застосунків для iOS. Розслідування зосереджено на спірній комісії за основну технологію, трудомісткому багатоетапному процесі, необхідному для встановлення користувачами сторонніх торгових майданчиків, і вимогах Apple до розробників.

Джерело: The Verge

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