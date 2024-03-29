Крістен Стюарт каже, що навряд зніметься у фільмі Marvel: «Це звучить як довбаний нічний кошмар»

Не очікуйте побачити зірку «Сутінків» в кіновсесвіті Marvel — в новому інтерв’ю Крістен Стюарт заявила, що студійна система має кардинально змінитися, щоб вона підписала контракт (або хіба що її про це попросить режисерка «Барбі» Ґрета Ґервіґ).

«Я, ймовірно, ніколи не знімусь у фільмі Marvel… насправді, це звучить як довбаний нічний кошмар», — сказала Стюарт.

Акторка додала, що «система студії має змінитися», аби вона підписалася на фільм Marvel.

«Але, можливо, світ зміниться. Якби мене попросила знятися у фільмі Marvel Ґрета Ґервіґ, я б це зробила».

Стюарт забезпечила собі кар’єрний прорив фільмом Девіда Фінчера «Кімната страху», де знімалася із Джоді Фостер, яка залишалася наставником Стюарт протягом усієї її кар’єри. Сама Фостер нещодавно сказала в інтерв’ю журналу Elle, що фільми про супергероїв – це лише «етап», який тривав занадто довго для неї:

«Сподіваюся, людям це скоро набридне. Хороші фільми — як-от «Залізна людина», «Чорна пантера», «Матриця» — я захоплююся ними, але вони не змінюють мого життя. Сподіваюся, буде місце для всього іншого».

Після знімань у «Сутінках», які виходили з 2008 по 2012 роки, Стюарт переважно з’являлася в інді-фільмах, а остання її робота, кримінальний трилер A24 «Love Lies Bleeding», наразі транслюється в кінотеатрах США.

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