Режисерка фільму «Сутінки» розглядає Дженну Ортегу та Джейкоба Елорді на головні ролі в римейку вампірської саги

Доки Lionsgate працює над серіалом «Сутінки‎», не розголошуючи подробиць, режисерка оригінальної екранізації запропонувала власних кандидатів на ролі в римейку.

На питання у подкасті Happy Sad Confused, чи підійшли б Джейкоб Елорді («Ейфорія‎») та Дженна Ортега («Венздей‎») на ролі Едварда Каллена та Белли Свон, Кетрін Гардвік відповіла:

«О, це було б ідеально‎».

Гардвік додала, що Елорді «чудовий‎» і, ймовірно, на сьогодні «‎саме він і був би Едвардом».

Сага, вперше випущена Стефані Маєр у 2005 році, розповідає про старшокласницю Беллу, яка переїжджає жити до свого батька Чарлі у містечко Форкс, штат Вашингтон. Дівчина знайомиться з загадковим хлопцем Едвардом Калленом, та згодом дізнається, що він вампір, як і решта його сім’ї. Решта історії зосереджена на спробах Белли стати вампіром та залишитись разом зі своїм коханим назавжди.

Режисерка каже, що нині розглядає багатьох людей, які б змогли зіграти й інших персонажів у римейку. Модель Льюїс Тан, наприклад, казав Гардвік, що мріяв про роль Джейкоба Блека — персонажа, якого в оригінальній екранізації книжок Стефані Маєр зіграв Тейлор Лотнер.

«Думаю, що сьогодні є багато дійсно крутих молодих акторів. Ви щойно згадали Дженну Ортегу, вона неймовірна».

У розмові з The Hollywood Reporter на честь 15-річчя «Сутінків» режисерка пояснила, що «‎знайшла свою Беллу» в образі Крістен Стюарт, коли побачила акторку в трейлері фільму «‎В диких умовах» 2007 року. Гардвік прилетіла до Піттсбурга на знімання, і переглянула екранні тести Стюарт з Джексоном Ретбоуном, який згодом зіграв Джаспера Каллена, одного з прийомних братів і сестер Едварда.

«Наприкінці дня я кажу: «Боже мій, вона справді крута», — згадує режисерка.

Однак Кетрін зазначила, що знайти актора на роль Едварда, було набагато складнішим завданням. У фіналі серед кандидатів залишались Ретбоун, Шайло Фернандес, Бен Барнс та Роберт Паттінсон, який сам сплатив за свій переліт із Лондона, оскільки виробництво мало обмежений бюджет.

Гардвік каже, що відчула «‎напругу» та «‎хімію» між Паттінсоном та Стюарт, які зрештою були у парі протягом чотирьох років після старту знімань.

Нині Lionsgate працює над телевізійною версією «Сутінків‎», але про проєкт відомо небагато. Сценарій пише Шинейд Дейлі, яка працювала над такими проєктами, як «Ходячі мерці: Світ за межами», «‎Збреши мені», «Виховані вовками‎» та «‎Відпал». Джерела The Hollywood Reporter повідомили, що вона працює з Lionsgate TV, щоб визначити — буде серіал римейком книг Стефані Маєр чи чимось зовсім іншим.