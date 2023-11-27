Режисерка фільму «Сутінки» розглядає Дженну Ортегу та Джейкоба Елорді на головні ролі в римейку вампірської саги

Доки Lionsgate працює над серіалом «Сутінки», не розголошуючи подробиць, режисерка оригінальної екранізації запропонувала власних кандидатів на ролі в римейку.
На питання у подкасті Happy Sad Confused, чи підійшли б Джейкоб Елорді («Ейфорія») та Дженна Ортега («Венздей») на ролі Едварда Каллена та Белли Свон, Кетрін Гардвік відповіла:
«О, це було б ідеально».
Гардвік додала, що Елорді «чудовий» і, ймовірно, на сьогодні «саме він і був би Едвардом».
- Сага, вперше випущена Стефані Маєр у 2005 році, розповідає про старшокласницю Беллу, яка переїжджає жити до свого батька Чарлі у містечко Форкс, штат Вашингтон. Дівчина знайомиться з загадковим хлопцем Едвардом Калленом, та згодом дізнається, що він вампір, як і решта його сім’ї. Решта історії зосереджена на спробах Белли стати вампіром та залишитись разом зі своїм коханим назавжди.
Режисерка каже, що нині розглядає багатьох людей, які б змогли зіграти й інших персонажів у римейку. Модель Льюїс Тан, наприклад, казав Гардвік, що мріяв про роль Джейкоба Блека — персонажа, якого в оригінальній екранізації книжок Стефані Маєр зіграв Тейлор Лотнер.
«Думаю, що сьогодні є багато дійсно крутих молодих акторів. Ви щойно згадали Дженну Ортегу, вона неймовірна».
У розмові з The Hollywood Reporter на честь 15-річчя «Сутінків» режисерка пояснила, що «знайшла свою Беллу» в образі Крістен Стюарт, коли побачила акторку в трейлері фільму «В диких умовах» 2007 року. Гардвік прилетіла до Піттсбурга на знімання, і переглянула екранні тести Стюарт з Джексоном Ретбоуном, який згодом зіграв Джаспера Каллена, одного з прийомних братів і сестер Едварда.
«Наприкінці дня я кажу: «Боже мій, вона справді крута», — згадує режисерка.
Однак Кетрін зазначила, що знайти актора на роль Едварда, було набагато складнішим завданням. У фіналі серед кандидатів залишались Ретбоун, Шайло Фернандес, Бен Барнс та Роберт Паттінсон, який сам сплатив за свій переліт із Лондона, оскільки виробництво мало обмежений бюджет.
Гардвік каже, що відчула «напругу» та «хімію» між Паттінсоном та Стюарт, які зрештою були у парі протягом чотирьох років після старту знімань.
Нині Lionsgate працює над телевізійною версією «Сутінків», але про проєкт відомо небагато. Сценарій пише Шинейд Дейлі, яка працювала над такими проєктами, як «Ходячі мерці: Світ за межами», «Збреши мені», «Виховані вовками» та «Відпал». Джерела The Hollywood Reporter повідомили, що вона працює з Lionsgate TV, щоб визначити — буде серіал римейком книг Стефані Маєр чи чимось зовсім іншим.