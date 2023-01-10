Криптобіржа Coinbase скорочує 950 співробітників, раніше були звільнені ще 1160 – керівництво звинувачує у кризі крах FTX

Криптовалютна біржа Coinbase зробила оголошення про масові звільнення. В електронному листі до співробітників у вівторок генеральний директор Брейн Армстронг сказав, що компанія звільнить 950 співробітників, оскільки намагається пережити спади на ринку криптовалют. Електронний лист було оприлюднено у блозі Coinbase.

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Армстронг назвав «наслідки дій несумлінних учасників галузі» однією з причин, що змусили Coinbase піти на скорочення витрат. За його словами, звільнення є частиною плану скорочення операційних витрат Coinbase на 25% за квартал.

«Хоча розставання з нашими колегами завжди є болісним, ​​у нас не було можливості достатньо скоротити наші витрати без зміни чисельності персоналу», — написав Армстронг у своєму меморандумі. Співробітники в США отримають базову заробітну плату щонайменше за 14 тижнів плюс по два тижні за кожен рік, проведені в компанії.

Це другий великий раунд скорочень робочих місць у Coinbase після звільнення 18% персоналу (1100 працівників) у червні минулого року. У листопаді додатково були скорочені ще 60 робочих місць.

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«Крах FTX та викликане ним зараження завдали серйозного удару по галузі», — сказав Армстронг. «Можливо, ми бачимо це не востаннє — різні компанії піддаватимуться посиленому контролю, щоб переконатися, що вони дотримуються правил… У довгостроковій перспективі це добре. Але у короткостроковій перспективі на ринку все ще багато побоювань».

Звільнення Coinbase відбуваються на тлі глобального спаду ринку криптовалют. Акції Coinbase неухильно падали у ціні з моменту виходу на біржу у квітні 2021 року. Зараз вони торгуються менш як за $40 (максимум становив $340).

У 2022 році становище багатьох технологічних компаній погіршилося через COVID, російське вторгнення в Україну, протистояння Китаю та США та низку інших причин. У другій половині року Meta, Amazon, Twitter, Tesla, Microsoft та низка інших компаній суттєво скоротили кількість персоналу. На криптовалютному ринку, крім перерахованих факторів, вплив надав крах FTX і ряду інших компаній, а також загальна втрата інтересу інвесторів до криптовалют, що втілилася у падінні курсу біткоїна та інших активів.

Джерело: The Verge