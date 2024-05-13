Криптобіржа з Гонконга створила дипфейк Ілона Маска і рекламувала його як свого головного розробника

Ні, Ілон Маск не створював таємний вебсайт для торгівлі криптовалютами, у який рекламні боти у Facebook радять інвестувати гроші. Комісія з цінних паперів та ф’ючерсів Гонконгу минулого тижня попередила про шахрайство з дипфейками. Згідно із заявою, група, яка називає себе Quantum AI або AI Quantum, використовує підробне відео Ілона Маска, щоб обдурювати людей. Групу не слід плутати з Quantum AI Lab NASA (QuAIL), яка досліджує квантові обчислення.

Діячі з Гонконгу стверджують, що надають послугу торгівлі криптовалютою з використанням штучного інтелекту. Влада Гонконгу заявила, що підозрює групу у створенні прикриття для шахрайської діяльності, пов’язаної з віртуальними активами. У попередженні йдеться, що група використовувала три сайти та дві сторінки Facebook для здійснення своїх маніпуляцій.

Влада заявила, що група використовувала дипфейкові відео Ілона Маска для введення жертв у оману, створюючи вигляд його причетності до розробки софту. Шахраї також створили фейковий сайт із «новинами», щоб просувати неправдиву інформацію про свій сервіс. Поліція Гонконгу закрила всі причетні сайти та сторінки в соціальних мережах.

Це не перший раз, коли шахраї використовують дипфейки Маска, щоб виманити гроші у своїх жертв. У квітні жінка з Південної Кореї заявила, що втратила $50 тис. після того, як поспілкувалася з фейковим Маском в Instagram. Вона навіть провела з ним відеодзвінок, фальшивий мільярдер зізнався їй у коханні.

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Джерела: Crypto.news, Business Insider

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