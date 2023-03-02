Курс на розвиток сталої енергетики та виробництво 20 млн електромобілів на рік — Ілон Маск поділився планами на майбутнє на Tesla Investor Day 2023

Багато розмов та недостатньо конкретики — саме так журналісти оцінили звіт Ілона Маска на цьогорічному Дні інвесторів Tesla.

Аудиторію зібрали на гігафабриці в Техасі, де Маск взяв вступне слово, одразу оголосивши, що третя частина Генерального плану Tesla передбачає швидке зростання потужностей компанії з орієнтацією на ШІ. Перші дві частини плану були представлені у 2006 та 2016 роках відповідно — вони протягом 17 років служили дорожньою картою розвитку Tesla, яка зі стартапу-початківця перетворилась на провідного світового виробника електромобілів.

«Маємо чіткий план побудови сталої енергетики на Землі до 2050 року, без шкоди довкіллю», — оголосив Маск, пообіцявши, що чіткий план із розрахунками та цифрами згодом опублікують у Twitter.

Генеральний план передбачає розробку потужностей, які генеруватимуть 240 ТВт·год накопичувальної енергії та 30 ТВт·год відновлювальної енергії. На створення систем сонячної та вітрогенерації знадобиться $10 трлн (близько 10% від світового ВВП) та менш як 0,2% світової площі.

«Усі автомобілі стануть повністю електричними та автономними», — заявив Маск, додавши, що автівки з ДВЗ будуть незабаром згадувати, як застарілий транспорт.

Він також озвучив потенційні плани розвитку з електрифікації літаків та водного транспорту:

«Якщо ми збільшимо щільність енергії в батареях — весь транспорт стане електричним, за винятком хіба що ракет».

Інший керівник Tesla Ларс Мораві згодом вийшов на сцену, щоб обговорити «пекло на виробництві» та проблеми зі створенням Cybertruck із нержавіючої сталі. Однак уроки, які команда винесла з цього, впевнений Мораві, допоможуть створювати електромобілі 3-го покоління ефективніше, займаючи при цьому значно менше площі на заводі.

Мета Tesla — до 2030 року випускати 20 млн електромобілів на рік. Для порівняння, у 2022 році компанія виробила 1 369 611 автомобілів і поставила 1 313 851 автомобіль. Toyota, світовий лідер продажів, торік продала 10,5 млн автомобілів. Це означає, що Tesla повинна буде збільшити своє виробництво (і продаж) приблизно у 15 разів з 2022 року.

Керівника відділу дизайну Франца фон Гольцгаузена привітали оплесками, коли він оголосив, що виробництво Cybertruck розпочнеться наприкінці цього року. Щодо нових моделей — плани представлять «трохи пізніше».

Прагнення Tesla до вертикальної інтеграції відобразились у відкритті літієвого заводу у Корпус-Крісті, Техас. На візуалізації показано підприємство з переробки літію із потужністю 50 ГВт·год на рік.

Маск також підтвердив заяви про будівництво нової гігафабрики Tesla у Мексиці.

На заході показали відео, де робот Tesla Optimus крокує самостійно та навіть збирає іншого такого ж робота. Попри складнощі з пошуком придатних готових приводів та двигунів для платформи людиноподібних роботів, Маск націлений «вивести на ринок реальний корисний продукт набагато швидше за інших».

Мільярдер самовпевнено додав, що роботи Tesla будуть надзвичайно успішними й незабаром настане той день, коли їхня кількість перевищить кількість людей.

Джерело: Engadget, Techcrunch