Нове відео показує, як прототип Tesla Cybertruck маневрує всіма чотирма колесами одночасно

У сервісі мікроблогів Twitter було опубліковано нове відео рулювання чотирма колесами у виконанні Tesla Cybertruck. Ролик дає найкраще уявлення про цю функцію.

Керування задніми колесами (або керування чотирма колесами) – це здатність керувати задньою віссю під час поворотів. Як правило, задні колеса повертають на менший кут, ніж передні, але ця функція дозволяє помітно зменшити радіус повороту.

Кілька років тому General Motors показала електропікап GMC Hummer EV, який здатний переміщатися в «режимі краба», використовуючи задні колеса, що повертаються. З того часу кілька інших автовиробників оголосили про використання системи керування задніми колесами у своїх автомобілях. Ще 2021 року Tesla оголосила, що Cybertruck також матиме таку можливість.

«Ми додаємо керування задніми колесами, щоб він міг здійснювати круті повороти і маневрувати високою мірою», – заявив раніше Ілон Маск.

Минулого року демонструвалося коротке відео про Cybertruck, де здатність задніх коліс повертатися засвітилася лише на секунду. На цей раз з’явився більш тривалий ролик, в якому більш наочно показана здатність керування чотирма колесами.

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4 wheel steering Cybertruck is sick! 🤩 pic.twitter.com/WAlCTIBxWi — Tokyotesla (@Tokyotesla1) February 4, 2023

Маск прокоментував це відео, заявивши, що Cybertruck виявився складним для створення автомобілем, оскільки він «не схожий на жодний інший». При цьому він підтвердив, що виробництво автомобіля розпочнеться вже цього року.

Tesla нещодавно заявила, що має намір запустити виробництво Cybertruck влітку цього року. Але не слід очікувати великих обсягів постачання до 2024 року, коли Tesla наростить масове виробництво.

Джерело: electrek