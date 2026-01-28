Новини Кіно 28.01.2026 comment views icon

На Disney+ вийшов серіал "Диво-людина": одразу 8 епізодів та ідеальні відгуки глядачів

Катерина Левицька

На Disney+ відбулась прем'єра серіалу "Диво-людина" — одразу з 8 епізодами
Кадри з серіалу "Диво-людина" / Disney+

Відсьогодні на Disney+ транслюється “Диво-людина” — новий серіал MCU, високо оцінений критиками на відміну від більшості попередників.


В центрі сюжету перебуває голлівудський актор із надздібностями Саймон Вільямс (Яг’я Абдул-Матін II), який прагне отримати головну роль в супергеройському фільмі. Компанію йому складає Тревор Слеттері (Бен Кінгслі), що намагається виправити свій імідж після ролі терориста Мандарина в “Залізній людині 3”.

На цей час “Диво-людина” має по 90% рейтингу від глядачів (50+ відгуків) та критиків (68 рецензій) Rotten Tomatoes. В коментарях зазначають, що шоу перевершує всі сподівання, має цікавий і нестандартний сюжет, вдалий гумор та динаміку між персонажами. Що цікаво, це одні з найкращих оцінок для серіалів MCU. Для порівняння: у “ВандаВіжен”, “Локі” та “Соколиного ока” по 92%, а лідером все ще лишається “Міз Марвел” з 98%.

Зрежисував серіал Дестін Деніел Креттон (“Шан-Чі та легенда десяти кілець”), а шоуранером виступив “ветеран ситкомів” Ендрю Гест (“Бруклін 9-9”). На Disney+ “Диво-людина” стартував одразу з 8 епізодами, чи буде продовження — поки не оголошували.


