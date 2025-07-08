Китай — новий головний ринок Apple? iPhone випередив місцеві бренди через урядові субсидії, а у США є ризик мит

Китайський солодкий яблучний шампур і CEO Apple Тім Кук / Depositphotos

Здається, Apple не надто переймається перенесенням виробництва у США. Через сприятливі умови у Китаї iPhone обганяє місцеві бренди за популярністю.

За даними інвестиційного банку Goldman Sachs, Apple iPhone вперше з травня 2024 року перевершив конкурентів на китайському ринку. Смартфони американської компанії краще витримали загальне китайське падіння ринку на тлі сезону розпродажів, до того ж минулого червня вона приєдналася до китайської державної програми субсидування.

У звіті йдеться, що постачання смартфонів китайських брендів у травні сповільнилися швидше, ніж іноземних. З урахуванням місцевої специфіки, під іноземними слід розуміти переважно iPhone, через величезну частку ринку. На думку аналітиків банку, котрі посилаються на дані Китайської академії інформаційних і комунікаційних технологій (CAICT), травень 2025 року став надзвичайно багатонадійливим для китайського бізнесу Apple.

Телефони іноземних брендів у Китаї відстають від локального падіння смартфонів на 12%. Загальне постачання смартфонів в Китаї у травні скоротилося на 22% у річному обчисленні, але іноземні (тобто Apple) впали лише на 10%. Аналітики також відзначають роль у цьому знижок напередодні періоду покупок 6.18 в Китаї, який тривав з першого до 18 червня.

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«Травневі знижки дозволили iPhone 16 Pro (128 ГБ) претендувати на внутрішні субсидії на смартфони», — розкриває зв’язок факторів Goldman Sachs.

Банк зазначає, що «у порівнянні з попереднім місяцем, постачання телефонів іноземних брендів у Китаї зросли на 29% у річному обчисленні, що трохи нижче середнього сезонного показника +33% у місяці (середнє значення за травень 2021-2024 років)». Іноземні смартфони зросли у травні 2025 року порівняно з квітнем 2025 року та травнем 2024 року. Ці телефони мали 19% частки ринку у травні, що на 5% вище, ніж частка у квітні, і на два пункти вище, ніж у позаминулому травні.

Червневе приєднання Apple до китайської системи знижок означає, що споживачі з Пекініу та Шанхаю тепер мають право на знижки до 2000 юанів ($278) на вибрані моделі пристроїв, включно з iPhone, iPad, Apple Watch та MacBook. Щоб скористатися державною субсидією Шанхаї, споживачі повинні зробити покупку в одному з восьми стаціонарних магазинів Apple Store у місті. Жителі Пекіна можуть отримати субсидію через замовлення в інтернет-магазині Apple з адресою доставлення у межах китайської столиці.

Поки Китай надає Apple знижки, Дональд Трамп погрожує компанії 25% митами, якщо виробництво не буде перенесене у США. Тім Кук неодноразово наголошував, що зробити це вкрай важко, якщо взагалі доцільно. Тож китайці отримають дешевші iPhone, а компанія — непогані продажі в країні.

Джерела: Wccftech, SCMP