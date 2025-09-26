Китай використав ШІ, щоб зробити гей-пару в горорі "Одне ціле" гетеросексуальною

Кадри з оригінальної та китайської версії фільму "Одне ціле" / Китайські соцмережі

Американо-австралійський боді-горор “Одне ціле” переробили для показу в китайських кінотеатрах, перетворивши з допомогою ШІ одностатеву пару на гетеросексуальну.

Фільм за участі Дейва Франко та Елісон Бріс почав транслюватись у вибраних кінотеатрах в Китаї в межах передпоказів з 12 вересня, однак пізніше глядачі виявили, що одну зі сцен їм показали оновленою — замість пари геїв, як в оригіналі, китайська версія демонструвала гетеросексуалів.

Стрічка мала вийти в широкий китайський прокат 19 вересня, але на 25 вересня її так і не запустили в кінотеатрах. Компанія Neon, глобальний дистриб’ютор “Одного цілого”, засудила “несанкціонований монтаж” з вимогою припинити покази.

“Одне ціле” — це боді-горор, створений австралійським режисером Майклом Шенксом, який оповідає про пару, що переїжджає в сільську місцевість і стикається з таємничою силою, що впливає на їхні тіла, життя та стосунки. Фільм дебютував на кінофестивалі “Санденс” у січні та вийшов в США та Австралії у липні, зібравши переважно позитивні відгуки критиків з 90% на Rotten Tomatoes.

Серед інших змін, які глядачі помітили у китайські версії: сцена із головним героєм в душі, в якій приховують оголене тіло; так само видалені будь-які інші згадки чи відсилання на одностатеві стосунки.

Для Китаю, де одностатеві шлюби не визнаються, а ЛГБТ-теми залишаються здебільшого табуйованими, цензура подібного контенту не є рідкістю. До прикладу торік, в країні показали оновлений фінал для серіалу “Аркейн”, який приховав сцену інтимної близькості між Вай і Кейтлін. Хоча подібні зміни не обмежується Китаєм, колись індійські цензори в оскароносному “Оппенгеймері” вдягли чорну сукню на оголену в оригіналі персонажку Флоренс П’ю.

“Це вже не просто питання скорочень — це питання спотворення та перекручування”, — йдеться в одному з дописів на популярній китайській платформі кінокритиків Douban, де фільм має рейтинг 6,9 з 10. “Вони не лише змінили сюжет, але й зневажливо поставилися до сексуальної орієнтації актора. Це огидно”, — додають в іншому.

Джерело: BBC