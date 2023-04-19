Китай запустить технологію 3D-друку на Місяці — вона перетворюватиме реголіт на цеглу для будівництва місцевої дослідницької станції

Вже в цьому десятилітті Китай планує запустити технологію 3D-друку на Місяці, яка б переробляла місцевий реголіт на цеглу, а також створити робота-муляра, якому б доручили подальше будівництво.

Курс Frontend Любиш, щоб було красиво і все працювало як треба? Тобі дорога в IT. Хочу на курси

Китайська місія «Чаньє-8» має висадитися на Місяці у 2028 році та, ймовірно, випробує технологію використання місцевих ресурсів для створення будівельних матеріалів. Науковці, що зібралися на конференції в Ухані цього тижня, підтвердили, що розглядають 3D-друк цегли з використанням місячного реголіту, повідомляє Space.com з посиланням на China Science Daily.

Вчений з Науково-технологічного університету Хуачжун Дін Ліюнь продемонстрував прототип комахоподібного робота з 6 кінцівками, якого назвали «супермуляр». Його завдання – складати ці цеглини, наче деталі Lego, і створювати приміщення для роботи та життя на Місяці.

«Зрештою, будівництво житла за межами Землі має важливе значення не тільки для дослідження космосу, але й для стратегічних потреб Китаю як космічної держави», — сказав Дін під час конференції.

Якщо випробування пройдуть успішно, цей метод можна використати для Міжнародної станції дослідження Місяця, яку Китай планує побудувати у 2030-х роках.

Тривимірний друк для космічної діяльності розглядався та випробовувався протягом багатьох років. Подібний проєкт є у Європейської космічної агенції, а компанія Airbus збирається відправити металевий 3D-принтер на Міжнародну космічну станцію — це допоможе виробляти та замінювати необхідні компоненти просто в космосі, а не здійснювати дорогі запуски з Землі.

Нині Китай працює над наступною серією місій на Місяць – «Чаньє-6», яка візьме перші зразки породи зі зворотного боку Місяця у 2025 році та мультикосмічним кораблем «Чаньє-7», запуск якого запланований на 2025-2026 років із метою пошуку водяного льоду у кратерах. Місія «Чаньє-8» у 2028 році має закласти основу для проєкту Міжнародної станції дослідження Місяця.

Раніше ми повідомляли, що китайська база на Місяці, ймовірно, буде живитись атомною енергією. ЇЇ базова конфігурація, що складатиметься з посадкового модуля, бункеру, орбітального апарату та марсохода, буде створена в рамках місій «Чаньє» 6, 7 та 8. Станція, ймовірно, буде побудована в південній полярній області Місяця; астронавти з Китаю, Росії та інших потенційних країн-партнерів інколи перебуватимуть там, але більшу частину часу вона працюватиме безпілотно.