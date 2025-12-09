Китай зобов'язав виробників додавати на павербанки РК-дисплеї

Depositphotos

Китайських виробників павербанків зобов’яжуть виробляти пристрої з рідкокристалічними дисплеями, а також розробити спеціальні мобільні застосунки для моніторингу пристроїв.

Правила поширяться на всіх місцевих виробників і були розроблені міністерством промисловості та інформаційних технологій Китаю у відповідь на зростання кількості небезпечних інцидентів, як-от вибухи чи займання портативних акумуляторів в літаках. Торік сплеск був настільки великим, що китайська влада заборонила брати пасажирам на борт зарядні пристрої без позначки Китайської обов’язкової сертифікації (China Compulsory Certification, CCC).

Запропонований стандарт вимагає, щоб усі павербанки мали РК-дисплей для відображення стану заряду, або були оснащені супутнім застосунком для моніторингу в режимі реального часу. Коли він набуде чинності, то фактично замінить CCC. Очікується, що це станеться вже до червня 2026 року.

Окрім вимог до наявності РК-дисплеїв та програми моніторингу, пристрої проходитимуть суворіші випробування на безпеку. Зокрема в тому, що стосується тестів на проколювання, довговічність та термостійкість: в останньому випадку акумулятори мають витримати температуру 135°C протягом 60 хвилин, а не 130°C протягом 30 хвилин, як було раніше. Є й вимога до посиленого захисту від перезаряджання, яка передбачає, що пристрій має витримати стрибки напруги до 1,4 раза від стандартного рівня.

В галузі вже назвали вимоги суворими, тоді як експерти прогнозують, що вони змусять закритися понад 70% маленьких виробників, які не мають технічних можливостей для виробництва товарів за оновленими стандартами.

Нагадаємо, що у червні Anker відкликала понад мільйон павербанків через ризик загоряння. Йдеться про моделі PowerCore 10000 (A1263) в чорному, синьому, білому та червоному кольорах, вироблені з 1 січня 2016 року до 30 жовтня 2019 року.