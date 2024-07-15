В США евакуювали літак через загоряння ноутбуку – є поранені

Загоряння ноутбука в пасажирському літаку American Airlines спричинило екстрену евакуацію пасажирів. Рейс 2045 готувався до вильоту з Сан-Франциско до Маямі, коли салон наповнив дим.

Тліла сумка з ноутбуком у задній частині літака. Оскільки літак все ще був на злітній смузі, було лише три незначних поранення під час штовханини. Пасажирів висадили за допомогою надувного трапу. Одного пасажира потрібно було доставити до лікарні для подальшої допомоги.

У заяві American Airlines йдеться, що члени екіпажу швидко забрали сумку, і всі клієнти вийшли з літака. Авіакомпанія вибачилася за незручності, заподіяні клієнтам, та подякувала персоналу за професійне розв’язання проблеми. У компанії нічого не повідомляється про модель ноутбука.

Правила American Airlines стверджують, що ноутбуки можна перевозити лише в ручній поклажі, при цьому вони повинні мати акумулятор місткістю до 100 Вт*год. Однак в індивідуальних випадках, із дозволу авіакомпанії, допускається встановлення до двох додаткових батарей місткістю до 100 Вт*год. Подібні обмеження почали діяти в усьому світі наприкінці нульових, коли прийшло усвідомлення небезпеки літієвих акумуляторів великої місткості та щільності потужності.

Пожежники підтвердили, що загорілася акумуляторна літій-іонна батарея ноутбука. Правильним способом гасіння таких акумуляторів є занурення пристрою у воду, що й зробила пожежна команда.

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Джерела: CBS, Tom`s Hardware, ABC7

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