Китайська Nio розробила акумулятор на 150 кВт*год і заявила запас ходу 1044 км

Електромобіль від китайської компанії Nio незабаром надійде у продаж з «напівтвердотільним» акумулятором на 150 кВт*год, найбільшим у будь-якому легковому автомобілі. Щоб продемонструвати значний запас ходу, генеральний директор Nio Вільям Лі проїхав на прототипі ET7 1044 км за 14 годин.

Випробування проходило за відносно прохолодних температур (від 2 до 12℃) і транслювалося в прямому ефірі. Водіння здійснювалося переважно в напівавтономному режимі, з обмеженою до 90 км/год швидкістю. Середня швидкість становила 83,9 км/год, а час у дорозі — 12,4 години без урахування зупинок, передає Engadget.

Виготовлена компанією WeLion New Energy Technology батарея має щільність енергії для одного елемента до 360 Вт*год/кг або 260 Вт*год/кг для всієї батареї (найновіші батареї Tesla мають щільність енергії менше 300 Вт*год/кг). Напівтвердотільні батареї використовують гелеві, глиняні або смоляні електроліти, пропонуючи більшу щільність енергії та вогнестійкість, ніж актуальні батареї.