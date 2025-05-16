Китайський холдинг Addentax Group Corp закупить біткоїнів та мемкоїнів TRUMP на $800 млн

Китай вже говорив про намір почати перегони з США за криптолідерство.

Інвестиційна холдингова компанія Addentax Group Corp., що базується в Китаї веде перемовини з низкою впливових власників біткоїнів та інших популярних криптовалют щодо придбання до 8000 BTC та інших цифрових активів, зокрема Official Trump (TRUMP), на суму близько $800 млн.

Фінансування планується здійснити шляхом випуску звичайних акцій. Поки що остаточних домовленостей не досягнуто.

Addentax розглядає цю ініціативу як ключовий крок у реалізації довгострокової стратегії з інвестування та зберігання цифрових активів. Одночасно компанія прагне розширити свою мережу, залучаючи впливових криптовласників як акціонерів. A

Addentax Group Corp. Addentax Group Corp. — інтегрований постачальник послуг, який спеціалізується на виробництві одягу, логістичних послугах, а також управлінні нерухомістю та суборенді.

Джерело: Addentax Group