Китайський холдинг Addentax Group Corp закупить біткоїнів та мемкоїнів TRUMP на $800 млн

Китай вже говорив про намір почати перегони з США за криптолідерство.
Інвестиційна холдингова компанія Addentax Group Corp., що базується в Китаї веде перемовини з низкою впливових власників біткоїнів та інших популярних криптовалют щодо придбання до 8000 BTC та інших цифрових активів, зокрема Official Trump (TRUMP), на суму близько $800 млн.
Фінансування планується здійснити шляхом випуску звичайних акцій. Поки що остаточних домовленостей не досягнуто.
Addentax розглядає цю ініціативу як ключовий крок у реалізації довгострокової стратегії з інвестування та зберігання цифрових активів. Одночасно компанія прагне розширити свою мережу, залучаючи впливових криптовласників як акціонерів. A
Addentax Group Corp. Addentax Group Corp. — інтегрований постачальник послуг, який спеціалізується на виробництві одягу, логістичних послугах, а також управлінні нерухомістю та суборенді.
Джерело: Addentax Group
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: