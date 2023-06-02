«Київстар» оновив контрактні тарифи LOVE UA — тепер від 175 грн/міс до 500 грн/міс, та закриває неактуальні плани з попередніх лінійок

«Київстар» продовжує наводити лад та оптимізувати тарифи — 16 травня найбільший український оператор мобільного зв’язку оновив тарифи передплати LOVE UA, попутно підвищивши ціни, а 1 червня «патріотична» лінійка LOVE UA розширилася новими пропозиціями для контрактних та бізнес-абонентів.

Нова лінійка LOVE UA включає 5 тарифів для контрактних абонентів та 3 пропозиції для бізнес-клієнтів:

Оновлені тарифи для контрактних абонентів вирізняються кращим наповненням — більше хвилин для дзвінків на інші мережі та/або додаткові гігабайти інтернету, зокрема й в роумінгу (послуга «Роумінг як вдома»). Діапазон цін — від 175 грн/місяць (LOVE UA Світло Контракт) до 500 грн/місяць (LOVE UA Успіх Контракт). Для більшої зручності, ми звели інформації про ключові умови цих тарифів у таблицю нижче:

Під’єднати чи перейти на нові тарифи вже можуть всі охочі — самостійно в фірмовому застосунку «Мій Київстар», на сайті компанії, за номером 477 або в будь-якому магазині оператора.

Інші зміни у деяких тарифних планах

Одночасно «Київстар» змінює умови тарифів з попередніх лінійок та закриває деякі «старі» тарифи, які за наповненням більше не відповідають потребам користувачів:

Тариф ВАШ Комфорт змінює назву на LOVE UA Рух.Контракт — абоненти отримають додаткові 50 хв для дзвінків на інші мережі, ще 40 ГБ для інтернету без обмеження швидкості та оновлення умов послуги Роумінг як вдома без зміни вартості абонплати (350 грн/міс)

Тариф ВАШ Безлім змінює назву на LOVE UA Успіх.Контракт — абоненти отримають оновлення умов послуги Роумінг як вдома.

З червня стануть недоступними для підключення тарифні пропозиції, які втратили свою актуальність: для контрактних абонентів — з 1.06 ТП LOVE UA. Контракт, з 5.06 Ваш вибір та ВАШ Оптимум; для бізнес-абонентів — з 1.06 Ваш вибір, LOVE UA. Бізнес та ВАШ Оптимум.

Також з 1 червня невеликій кількості контрактних абонентів (за словами компанії, близько 0,5% від усієї клієнтської бази), які користуються пропозиціями з неактуальним обсягом послуг, “запропонують” («добровільно-примусово») перейти на актуальні плани. Ці зміни стосуватимуться абонентів, для яких умови користування послугами не змінювалися вже понад 2 роки і які підключені до тарифів Smart Регіон, Простий, Київстар 4G Extra+, Київстар 4G Ultra, Smart Premium. Також деякі умови змінюються для тарифів Київстар Назавжди та Ваш Регіон.