«Київстар» оновив контрактні тарифи LOVE UA — тепер від 175 грн/міс до 500 грн/міс, та закриває неактуальні плани з попередніх лінійок

«Київстар» продовжує наводити лад та оптимізувати тарифи — 16 травня найбільший український оператор мобільного зв’язку оновив тарифи передплати LOVE UA, попутно підвищивши ціни, а 1 червня «патріотична» лінійка LOVE UA розширилася новими пропозиціями для контрактних та бізнес-абонентів.
Нові тарифи LOVE UA від «Київстар» для контрактних та бізнес-абонентів
Нова лінійка LOVE UA включає 5 тарифів для контрактних абонентів та 3 пропозиції для бізнес-клієнтів:
- для контрактної форми обслуговування — LOVE UA Світло. Контракт, LOVE UA Пісня. Контракт, LOVE UA Сила. Контракт, LOVE UA Рух. Контракт, LOVE UA Успіх.Контракт;
- для корпоративного сегмента — LOVE UA Світло. Бізнес, LOVE UA Пісня. Бізнес, LOVE UA Сила. Бізнес.
Оновлені тарифи для контрактних абонентів вирізняються кращим наповненням — більше хвилин для дзвінків на інші мережі та/або додаткові гігабайти інтернету, зокрема й в роумінгу (послуга «Роумінг як вдома»). Діапазон цін — від 175 грн/місяць (LOVE UA Світло Контракт) до 500 грн/місяць (LOVE UA Успіх Контракт). Для більшої зручності, ми звели інформації про ключові умови цих тарифів у таблицю нижче:
|Тариф
|LOVE UA Світло Контракт
|LOVE UA Пісня Контракт
|LOVE UA Сила Контракт
|LOVE UA Рух Контракт
|LOVE UA Успіх Контракт
|Ціна за пакет послуг на місяць
|175 грн
|230 грн
|300 грн
|350 грн
|500 грн
|Мобільний інтернет
|15 ГБ
|25 ГБ
|50 ГБ
|Безлім
(100 ГБ, далі — обмеження швидкості)
|Безлім
(обмеження швидкості немає)
|Мобільний інтернет у роумінгу у 27 країнах
|5 ГБ
|10 ГБ
|15 ГБ
|20 ГБ
|Мобільний інтернет після використання пакетних ГБ
|20 грн/пакет 500 МБ
|—
|Дзвінки на Київстар
|Безлім
|Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні
|150 хв
+за кордон
(Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія)
|250 хв
+за кордон
(Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія)
|300 хв
+за кордон
(Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія)
|350 хв
+за кордон
(Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія)
|750 хв
+за кордон
(Польща, Італія, Німеччина, Чехія, Узбекистан, Ізраїль, США, Канада, Китай, Індія, Іспанія, Молдова, Румунія)
|Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні після використання пакетних хвилин
|1,50 грн/хв
|SMS по Україні
|100 шт
|200 шт
|300 шт
|SMS по Україні після використання пакетних
|5 грн/ пакет 10 шт
|Соцмережі та месенджери без обмежень
|Включено
|—
|Держава в смартфоні
|Знання без меж
|Київстар ТБ
|Доступно як Суперсила
|2 Суперсили на вибір
|Київстар ТБ, +5 ГБ, Відео на ходу, +100 хвилин на інші мережі та за кордон, 100 SMS по Україні, SIM для планшета, SIM для другого телефона
|Київстар ТБ, +5 ГБ, Відео на ходу, +100 хвилин на інші мережі та за кордон, 100 SMS по Україні, SIM для планшета, SIM для другого телефона, Домашній Інтернет (100 Мбіт/с)
|Київстар ТБ, +100 хвилин на інші мережі та за кордон, 100 SMS по Україні, Роумінг, SIM для планшета, SIM для другого телефона, Домашній Інтернет (100 Мбіт/с)
|Київстар ТБ, 100 SMS по Україні, Роумінг, SIM для планшета, SIM для другого телефона, Домашній Інтернет (100 Мбіт/с)
Під’єднати чи перейти на нові тарифи вже можуть всі охочі — самостійно в фірмовому застосунку «Мій Київстар», на сайті компанії, за номером 477 або в будь-якому магазині оператора.
Інші зміни у деяких тарифних планах
Одночасно «Київстар» змінює умови тарифів з попередніх лінійок та закриває деякі «старі» тарифи, які за наповненням більше не відповідають потребам користувачів:
- Тариф ВАШ Комфорт змінює назву на LOVE UA Рух.Контракт — абоненти отримають додаткові 50 хв для дзвінків на інші мережі, ще 40 ГБ для інтернету без обмеження швидкості та оновлення умов послуги Роумінг як вдома без зміни вартості абонплати (350 грн/міс)
- Тариф ВАШ Безлім змінює назву на LOVE UA Успіх.Контракт — абоненти отримають оновлення умов послуги Роумінг як вдома.
- З червня стануть недоступними для підключення тарифні пропозиції, які втратили свою актуальність: для контрактних абонентів — з 1.06 ТП LOVE UA. Контракт, з 5.06 Ваш вибір та ВАШ Оптимум; для бізнес-абонентів — з 1.06 Ваш вибір, LOVE UA. Бізнес та ВАШ Оптимум.
Також з 1 червня невеликій кількості контрактних абонентів (за словами компанії, близько 0,5% від усієї клієнтської бази), які користуються пропозиціями з неактуальним обсягом послуг, “запропонують” («добровільно-примусово») перейти на актуальні плани. Ці зміни стосуватимуться абонентів, для яких умови користування послугами не змінювалися вже понад 2 роки і які підключені до тарифів Smart Регіон, Простий, Київстар 4G Extra+, Київстар 4G Ultra, Smart Premium. Також деякі умови змінюються для тарифів Київстар Назавжди та Ваш Регіон.
«Київстар» запустив перехід на контракт без відвідування магазинів — через «Дія» чи Bank ID