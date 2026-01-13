"Київстар", Vodafone та lifecell заблокували 60 000 номерів після скарг українців на спам

З 2 жовтня 2025 року українські оператори мобільного зв’язку отримали змогу блокувати спам-номери — з того часу “Київстар”, Vodafone та lifecell заблокували загалом 59 071 номер.
Критерії блокування
В постанові Кабміну спам-дзвінки окреслюють як дзвінки рекламного характеру — коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.
Після звернення користувача оператор перевірить номер та заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям з переліку:
- виклики здійснюють без комунікації;
- середня тривалість дзвінків — менш ніж 60 секунд;
- понад 50% дзвінків — на різні номери;
- на номер неможливо передзвонити;
- під час виклику відтворюється записане повідомлення;
- скарги від абонентів;
- кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера;
- номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.
Як подати заяву на блокування?
Для блокування спаму передбачені три способи: звернутись напряму до оператора чи НКЕК або надіслати скаргу на гарячу лінію Уряду.
- Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу.
- Київстар — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу.
- Lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
- Гаряча лінія Уряду — 1545.
- Надіслати заяву до НКЕК через форму на сайті.
Нагадаємо, що відучора українські оператори запустили пілотну мережу 5G у Львові зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента. На цей час у місті встановлено понад 20 базових станцій нового стандарту.
