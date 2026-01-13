Новини Україна 13.01.2026 comment views icon

"Київстар", Vodafone та lifecell заблокували 60 000 номерів після скарг українців на спам

Катерина Даньшина

"Київстар", Vodafone та Lifecell заблокували 60 000 номерів через скарги українців на спам
З 2 жовтня 2025 року українські оператори мобільного зв’язку отримали змогу блокувати спам-номери — з того часу “Київстар”, Vodafone та lifecell заблокували загалом 59 071 номер.

Критерії блокування

В постанові Кабміну спам-дзвінки окреслюють як дзвінки рекламного характеру — коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу.

Після звернення користувача оператор перевірить номер та заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом критеріям з переліку:

  • виклики здійснюють без комунікації;
  • середня тривалість дзвінків — менш ніж 60 секунд;
  • понад 50% дзвінків — на різні номери;
  • на номер неможливо передзвонити;
  • під час виклику відтворюється записане повідомлення;
  • скарги від абонентів;
  • кількість вхідних дзвінків, які не завершуються розмовою, на номер — менш як 5% від вхідних та вихідних викликів цього номера;
  • номер лише для дзвінків, а не для SMS чи інтернету.

Як подати заяву на блокування?

Для блокування спаму передбачені три способи: звернутись напряму до оператора чи НКЕК або надіслати скаргу на гарячу лінію Уряду.

  • Vodafone — у застосунку чи за номером: 111 або 0 800 400 111 в Україні, +38 050 400 111 у роумінгу.
  • Київстар — у застосунку чи за номером: 466 або 0 800 300 466 в Україні, 105466# у роумінгу.
  • Lifecell — у застосунку чи за номером: 5433 або 0 800 20 5433 в Україні, +38 063 5433 111 у роумінгу.
  • Гаряча лінія Уряду — 1545.
  • Надіслати заяву до НКЕК через форму на сайті.

Нагадаємо, що відучора українські оператори запустили пілотну мережу 5G у Львові зі швидкістю передавання даних близько 500 Мбіт/с на одного абонента. На цей час у місті встановлено понад 20 базових станцій нового стандарту.

lifecell запровадив ліміти на вхідні дзвінки за несплати тарифу

