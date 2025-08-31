Lenovo спробувала зробити Pivo, але вийшов ноутбук з обертальним екраном

Lenovo Project Pivo / Evan Blass

Новинка Lenovo, попри назву, не має стосунку до пивоваріння. Назва Pivo швидше відсилає до поворотних екранів. Ця опція є у деяких моніторів, але поки не у ноутбуків.

Lenovo не новачок у розробці концептів. Протягом останніх років компанія показала ноутбук із прозорим екраном, ноутбук зі складаним та з розсувним екраном. Не всі з них потрапили на ринок, але один втілився у перетворився на ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.

Вочевидь ідеї ще не вичерпані: Lenovo Project Pivo, про який розповів відомий інформатор Еван Бласс, демонструє екран, що обертається. Можливо фізично обернути дисплей з горизонтального в портретний режим і навпаки. Вертикальний екран іноді дійсно потрібний для деяких документів, також подібна орієнтація надає нові можливості для розташування вікон.

Перше питання, котре спадає на думку — наскільки ця конструкція довговічна? Однак на ринку вже існують багато моделей складаних та інших пристроїв, котрі передбачають фізичні маніпуляції з формою, то чому б ні. Принаймні, за бажання механізм можна зробити достатньо надійним.

Очевидним занепокоєнням є довговічність механізму. Що станеться, якщо у нього потрапить пил або пісок? А що, якщо користувачі забудуть повернути екран перед закриттям ноутбука? Здається, в останньому випадку пристрій все одно зможе закритися.

Модель Lenovo з розсувним екраном коштувала $3499 на момент дебюту, але її вже важко знайти у продажу. Теоретично такий формат має сенс, можливо, він з’явився зарано. На думку VideoCardz, обертовий Lenovo Project Pivo має більше шансів потрапити на ринок за кращою ціною.