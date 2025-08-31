Lenovo спробувала зробити Pivo, але вийшов ноутбук з обертальним екраном

Новинка Lenovo, попри назву, не має стосунку до пивоваріння. Назва Pivo швидше відсилає до поворотних екранів. Ця опція є у деяких моніторів, але поки не у ноутбуків.
Lenovo не новачок у розробці концептів. Протягом останніх років компанія показала ноутбук із прозорим екраном, ноутбук зі складаним та з розсувним екраном. Не всі з них потрапили на ринок, але один втілився у перетворився на ThinkBook Plus Gen 6 Rollable.
Вочевидь ідеї ще не вичерпані: Lenovo Project Pivo, про який розповів відомий інформатор Еван Бласс, демонструє екран, що обертається. Можливо фізично обернути дисплей з горизонтального в портретний режим і навпаки. Вертикальний екран іноді дійсно потрібний для деяких документів, також подібна орієнтація надає нові можливості для розташування вікон.
Перше питання, котре спадає на думку — наскільки ця конструкція довговічна? Однак на ринку вже існують багато моделей складаних та інших пристроїв, котрі передбачають фізичні маніпуляції з формою, то чому б ні. Принаймні, за бажання механізм можна зробити достатньо надійним.
Очевидним занепокоєнням є довговічність механізму. Що станеться, якщо у нього потрапить пил або пісок? А що, якщо користувачі забудуть повернути екран перед закриттям ноутбука? Здається, в останньому випадку пристрій все одно зможе закритися.
Модель Lenovo з розсувним екраном коштувала $3499 на момент дебюту, але її вже важко знайти у продажу. Теоретично такий формат має сенс, можливо, він з’явився зарано. На думку VideoCardz, обертовий Lenovo Project Pivo має більше шансів потрапити на ринок за кращою ціною.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: