Lenovo на MWC 2023 також показала прототип ноутбука з розсувним екраном

Журналіст The Verge Jon Porter отримав можливість розглянути ноутбук Lenovo та смартфон Motorola з екраном, розмір якого може змінюватися – він розсувається вгору. Концепт пристроїв пропонувався компанією ще у жовтні минулого року, продемонстровані моделі, як і раніше, далекі від серійного виробництва.

Ноутбук з висувним екраном у складеному стані виглядає досить невибагливо і нагадує Yoga Book 9i з двома екранами, продемонстрований на виставці CES, що готується до продажу у червні. Діагональ згорнутого екрана зі співвідношенням сторін 4:3 дорівнює 12,7 дюйма. Екран висувається за допомогою перемикача на правій грані ноутбука, у процесі розкриття чути звук мікромоторів.

Час висування досить довгий: процес повного розкриття тривав 10 секунд. Можливо, у промислових моделях воно відбуватиметься швидше. Після цього часу користувач отримує майже квадратний 15,3-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 8:9 – приблизно якщо поставити два дисплеї 16:9 один над одним. Збільшений екран має помітну складку в тому місці, яке раніше було загорнуто під клавіатуру – ця деталь також може бути доопрацьована у серійному пристрої. Роздільних здатностей у дисплея дві: 2024 x 1604 у згорнутому та 2024 x 2368 у розгорнутому стані.

Екран наданий компанією Sharp, з якою Lenovo працювала над своїми складними ноутбуками ThinkPad X1. Їхній конкурент, Samsung Display, також оголосила про свою роботу над дисплеями для ноутбуків, що згортаються, спільно з Intel.

Lenovo прагне досягти ресурсу від 20 000 до 30 000 згортань екрана, орієнтуючись на аналогічний показник ThinkPad X1 Fold (це не так багато у порівнянні з декларованими сотнями тисяч згинів складних смартфонів). Компанія не повідомила, скільки розкладів зараз може витримати досвідчений зразок

Смартфон Motorola з висувним екраном

Ідея полягає в тому, що доладний смартфон може бути маленьким, коли потрібна портативність, і більшим, для зручнішої функціональності. Концепт розкладного смартфона Motorola набагато коротший за звичайний телефон у згорнутому стані та порівняний з ним у розгорнутому. Це працює приблизно як телефон-розкладачка з додатковим великим дисплеєм – але це той самий екран.

У згорнутому стані Motorola пропонує 5-дюймовий дисплей зі співвідношенням сторін 15:9. За допомогою легкого подвійного натискання кнопки на бічній грані екран розширюється до 6,5 дюймів за співвідношенням сторін 22:9.

Ідея Lenovo полягає в тому, що телефон буде автоматично налаштовувати розмір екрана під виконувані завдання чи програми, що запускаються. Компанія сподівається, що остаточна версія дозволить користувачам налаштовувати розмір екрана кожного сценарію використання.

Оскільки екран при згортанні огинає нижню частину телефону, а не зникає всередині корпусу, у згорнутому стані користувачеві невеликий додатковий дисплей на задній панелі. Він зручний для різних цілей, у тому числі як видошукач для створення селфі основною камерою, без необхідності використання додаткової. Проте в концепті є і селфі-камера: вона відкривається, коли екран згорнутий. Поруч із нею знаходиться динамік, який також ховається при розгортанні.

В концепті працює функція демонстрації кумедної анімації на тильній стороні екрана, що служить для привернення уваги дитини під час фотографування. Однак можливості додаткового екрана очевидно менше, ніж повноцінних додаткових екранів наявних складених телефонів.

Lenovo підкреслює, що обидва пристрої є раннім proof-of-concept, представники компанії не змогли відповісти на питання про їхню дату випуску або можливу ціну. Також журналісту не дали потримати гаджети у руках. Враховуючи успішну реалізацію Lenovo вже двох поколінь ноутбука ThinkPad X1 Fold, на серійне виробництво нових пристроїв можна дивитися оптимістично.