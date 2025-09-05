Lenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових монітори

Нові процесори з 3D V-Cache стають мобільними у Lenovo Legion Pro 7. У парі зі швидким ігровим процесором працює відеокарта NVIDIA RTX 5080 зі 175 Вт TGP.

Ігри відтворюються на 16” OLED-екрані з роздільною здатністю 2560 x 1600, частотою оновлення до 240 Гц і часом відгуку 0,08 мс. Lenovo стверджує, що панель має типову яскравість 500 ніт та сертифікат TrueBlack 1000. Доступно до 32 ГБ (2x 16 ГБ) пам’яті DDR5-5600 та твердотілий накопичувач PCIe 5.0 обсягом до 2 ТБ. Але головне — процесор AMD Ryzen 9 9955HX3D Fire Range Zen 5, з 16 ядрами та 144 МБ кешу.

Legion Pro 7 оснащений трьома роз’ємами USB 3.2 Type-A, двома USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1, комбінованим аудіороз’ємом та портом Ethernet. У наявності аудіосистема з чотирма динаміками та налаштуваннями Nahimic. Ноутбук підтримує актуальні стандарти бездротового зв’язку, включно з Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.

Ігровий ноутбук має RGB-підсвічування кожної кнопки, клавіатура має функцію 100% захисту від ореолів, усі ковпачки клавіш можна міняти. Цікава особливість — наявність 5 МП вебкамери. Його розміри становлять 364,378 x 275,94 x 21,9-26,65 мм, а вага — 2,72 кг. Ноутбук Legion Pro 7 надійде у продаж в листопаді за ціною від $2399.

Lenovo розширює свою лінійку ігрових моніторів трьома моделями: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 та 27Q-10. Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10 є найбільш спорідненими, основна відмінність між ними полягає у розмірі екрана: 31,5” та 26,5”. Обидва монітори оснащені OLED-панелями PureSight з роздільною здатністю 4K (3840 x 2160). Максимальна частота оновлення становить 240 Гц, а час відгуку — 0,03 мс.

Legion Pro 32UD-10 пропонує щільність пікселів 140 PPI, тоді як менший Legion Pro 27UD-10 має 166 PPI. Lenovo заявляє про охоплення колірного простору 99% sRGB та 99% DCI-P3 на кожному з них, з коефіцієнтом контрастності 1 500 000:1. Монітори сертифіковані DisplayHDR TrueBlack 400 та мають пікову яскравість 1000 ніт. На обох є роз’єми вхідного підключення USB Type-C x1, DisplayPort 1.4 x1 та HDMI 2.1 x2, а також вбудований концентратор з трьома USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Lenovo Legion Pro 27Q-10 теж базується на панелі PureSight OLED, але з роздільною здатністю QHD (2560 x 1440, 109 PPI). Максимальна частота оновлення зростає до 280 Гц, з тим самим часом відгуку 0,3 мс. Коефіцієнт контрастності, типова/максимальна яскравість та охоплення гами кольорів ідентичні вищезгаданим моделям UD.

Legion Pro 27Q-10 не має опції підключення дисплеїв через USB-C, але він підтримує DisplayPort 1.4 та HDMI 2.1. USB-хаб також присутній. Монітори Legion Pro 27Q-10 та 27UD-10 будуть випущені в листопаді за ціною $699 та $999. Legion Pro 32UD-10 надійде в жовтні за ціною $1099.

Джерела: Lenovo, Tom’s Hardware