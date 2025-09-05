banner
Новини Технології 05.09.2025 comment views icon

Lenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових монітори

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новин

Lenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових монітори

Нові процесори з 3D V-Cache стають мобільними у Lenovo Legion Pro 7. У парі зі швидким ігровим процесором працює відеокарта NVIDIA RTX 5080 зі 175 Вт TGP.

Ігри відтворюються на 16” OLED-екрані з роздільною здатністю 2560 x 1600, частотою оновлення до 240 Гц і часом відгуку 0,08 мс. Lenovo стверджує, що панель має типову яскравість 500 ніт та сертифікат TrueBlack 1000. Доступно до 32 ГБ (2x 16 ГБ) пам’яті DDR5-5600 та твердотілий накопичувач PCIe 5.0 обсягом до 2 ТБ. Але головне — процесор AMD Ryzen 9 9955HX3D Fire Range Zen 5, з 16 ядрами та 144 МБ кешу.

Legion Pro 7 оснащений трьома роз’ємами USB 3.2 Type-A, двома USB 3.2 Type-C, HDMI 2.1, комбінованим аудіороз’ємом та портом Ethernet. У наявності аудіосистема з чотирма динаміками та налаштуваннями Nahimic. Ноутбук підтримує актуальні стандарти бездротового зв’язку, включно з Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.

Lenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових монітори

Ігровий ноутбук має RGB-підсвічування кожної кнопки, клавіатура має функцію 100% захисту від ореолів, усі ковпачки клавіш можна міняти. Цікава особливість — наявність 5 МП вебкамери. Його розміри становлять 364,378 x 275,94 x 21,9-26,65 мм, а вага — 2,72 кг. Ноутбук Legion Pro 7 надійде у продаж в листопаді за ціною від $2399.

Lenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових моніториLenovo запускає ноутбук Legion Pro 7 з Ryzen 9955HX3D та три ігрових монітори

Lenovo розширює свою лінійку ігрових моніторів трьома моделями: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 та 27Q-10. Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10 є найбільш спорідненими, основна відмінність між ними полягає у розмірі екрана: 31,5” та 26,5”. Обидва монітори оснащені OLED-панелями PureSight з роздільною здатністю 4K (3840 x 2160). Максимальна частота оновлення становить 240 Гц, а час відгуку — 0,03 мс.

Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10Lenovo Legion Pro 32UD-10 та 27UD-10

Legion Pro 32UD-10 пропонує щільність пікселів 140 PPI, тоді як менший Legion Pro 27UD-10 має 166 PPI. Lenovo заявляє про охоплення колірного простору 99% sRGB та 99% DCI-P3 на кожному з них, з коефіцієнтом контрастності 1 500 000:1. Монітори сертифіковані DisplayHDR TrueBlack 400 та мають пікову яскравість 1000 ніт. На обох є роз’єми вхідного підключення USB Type-C x1, DisplayPort 1.4 x1 та HDMI 2.1 x2, а також вбудований концентратор з трьома USB 3.2 Gen 1 Type-A.

Lenovo Legion Pro 27Q-10Lenovo Legion Pro 27Q-10Lenovo Legion Pro 27Q-10Lenovo Legion Pro 27Q-10Lenovo Legion Pro 27Q-10

Lenovo Legion Pro 27Q-10 теж базується на панелі PureSight OLED, але з роздільною здатністю QHD (2560 x 1440, 109 PPI). Максимальна частота оновлення зростає до 280 Гц, з тим самим часом відгуку 0,3 мс. Коефіцієнт контрастності, типова/максимальна яскравість та охоплення гами кольорів ідентичні вищезгаданим моделям UD.

Lenovo розширює свою лінійку ігрових моніторів трьома моделями: Legion Pro 32UD-10, 27UD-10 та 27Q-10

Legion Pro 27Q-10 не має опції підключення дисплеїв через USB-C, але він підтримує DisplayPort 1.4 та HDMI 2.1. USB-хаб також присутній. Монітори Legion Pro 27Q-10 та 27UD-10 будуть випущені в листопаді за ціною $699 та $999. Legion Pro 32UD-10 надійде в жовтні за ціною $1099.

Джерела: Lenovo, Tom’s Hardware

Популярні новини

arrow left
arrow right
Windows 11 отримає адаптивне енергозбереження — ноутбук «житиме» довше, але працюватиме інакше
Ігровий ноутбук Alienware 16 Aurora: прикра незадокументована несподіванка, яка відрізняє від дорожчого 16X
Триекранний ноутбук MAX16 з Intel Core i7-1260P коштує від $700
Нові ноутбуки Lenovo Yoga вже в Україні — моделі 2-в-1, потужні Pro, портативні Slim від 40 тис. грн
Модульний Framework Laptop 16 отримав змінну NVIDIA RTX 5070
Samsung запускає монітор Odyssey OLED G6 500 Гц та лінійку Odyssey G7
Samsung представила перший у світі 37" монітор: "5 дюймів можуть змінити повсякденне життя"
Ноутбуки ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже в Україні за ціною від 30 тис. грн
Серце «Залізної людини»: Lenovo представила ефективний кулер для планшетів лише за $28
Екран Apple MacBook може розтрощити звичайна поштова листівка — виробник каже, що це не баг, а фіча
Вперше на Intel Panther Lake: Acer представила ноутбуки наступного покоління
Перший тест Lenovo Legion Go 2 з Ryzen Z2 Extreme: обігнала MSI Claw A8
Samsung випустила перший у світі 37” 4K 165Hz монітор вартістю понад $1000
Apple MacBook Pro 2026 року позбавиться головної вади екрана, — інсайдер
Lenovo спробувала зробити Pivo, але вийшов ноутбук з обертальним екраном
ASUS анонсувала монітор ProArt PA32QCV — 6K та точні кольори за $1300
ASUS представила монітори ROG Swift та Strix: Tandem OLED 540/720 Гц та доступніші варіанти
Модер створив “портативну” 12,5” консоль з NVIDIA RTX 4090 для ноутбуків
LG Display показала найшвидший у світі OLED-монітор: 540 Гц у QHD і до 720 Гц у HD
Нові Lenovo Legion 5 та LOQ 15 вже в Україні: OLED, RTX 5070 та зарядка USB-C від 51 тис. грн
Альтернатива E-Ink: цей LCD-дисплей за $1000 використовує зовнішнє світло та споживає до 7 Вт
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати