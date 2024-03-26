Летсплеї на PS5. Нова функція Sony автоматично записуватиме відеопідказки для інших гравців

Sony анонсувала оновлення функції «Довідка з гри» (Game Help) на PlayStation 5 — її невдовзі доповнять розділом Community з відеопідказками, які автоматично записуватимуться для допомоги іншим гравцям.

💡 Introducing Community Game Help💡 Upcoming PS5 update adds new enhancements for Game Help, powered by user-generated content: https://t.co/dvfKCUNNgj 🔎 View hints from other players

↗️ Share your own gameplay clips

✔️ Opt-in/opt-out anytime

🗓️ Coming this year pic.twitter.com/FlW2rzydXw — PlayStation (@PlayStation) March 26, 2024

Якщо стисло, Sony вирішила перенести летсплеї на PS5. За задумом розробників, консоль (з дозволу власника) автоматично записувати відео з виконанням тих чи інших дій (отримання трофеїв або пошуку прихованих предметів) у грі. Після проходження модерації інші гравці PlayStation зможуть використовувати ролики як підказки без потреби шукати такі на YouTube.

Без відома власника ніхто нічого не записуватиме — спочатку потрібно увімкнути опцію автозбереження геймплею в налаштуваннях. Відеоролики видалятимуться з консолі відразу після завантаження на сервери Sony, і після їх схвалення/публікації автор отримає відповідне сповіщення на консоль. Інструмент записуватиме відео без звуку — можна не турбуватися через вебкамеру, мікрофон або груповий чат. Також планується окремий розділ з опублікованим контентом, щоб за потреби автор мав змогу видалили будь-яке відео.

Ці нові відеоролики від спільноти доповнять наявний розділ «Довідка з гри», який забезпечує доступ до підказок для проходження, порад і покрокових відеороликів від розробників. Апдейт, який принесе функцію, вийде до кінця цього року, причому доступ до неї відкриють як підписникам PS Plus, так і тим, у кого немає передплати. Головне питання — наскільки великим виявиться список підтримуваних ігор і з якою періодичністю його оновлюватимуть..

Бізнес англійська. Тут навчають за методикою Кембриджу, завдяки якій англійську вивчили понад 1 мільярд людей. Саме вона використовується в найкращих навчальних закладах світу, і саме за нею створені курси. Інформація про курс

Оновлення інтерфейсу PS5

Наразі Sony також тестує оновлення інтерфейсу PS5 з переробленим розділом Explore — серед іншого, в ньому з’явиться Live шпалери та віджети на головному екрані з різною корисною інформацією (рівень батареї геймпадів, вільне місце на диску, кількість трофеїв, останні скриншоти). Також в розділі показуватимуться свіжі релізи в PS Plus та деякі акції з PS Store. Оновлення вже доступне в беті, але тільки для американського PS Store. Чекаємо загальнодоступний реліз найближчим часом.

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!