LG створила об’єктив з плавним оптичним зумом для смартфонів — зум х4/х9 (еквівалент 100-200+ мм), ймовірна інтеграція в Apple iPhone 15

Хоча LG нещодавно пішла з ринку смартфонів, південнокорейська компанія продовжує тісно співпрацювати з виробниками телефонів та розробляти компоненти для колишніх конкурентів та нинішніх партнерів.

Останньою технологією, розробленою у LG Innotek, є перископічний об’єктив з рухомими компонентами, котрий забезпечує плавний хід телеоб’єктива у діапазоні збільшення 4X-9X (з кроком 1 мкм) без шкоди для якості зображення. При цьому модуль залишається компактним та не виділяється. LG відзначає, що її дизайн дозволить виробникам смартфонів розміщувати менше об’єктивів на задній панелі власних пристроїв.

Традиційні об’єктиви зі складеним перископом (наприклад, той, що дебютував у Samsung Galaxy S20 Ultra і з того часу застосовується компанією) використовують комбінацію оптичного та цифрового зуму, зазвичай пропонуючи фіксовані рівні збільшення, такі як 2X, 3X, 5X, 10X. Нове рішення LG містить крихітний привід зуму, дуже схожий на ті, що встановлені у повнофункціональні бездзеркальні або цифрові дзеркальні камери. Привід дуже точний і дозволяє об’єктиву плавно перемикатися у діапазоні збільшення 4X-9X без втрати роздільної здатності камери та якості зображення.

Курс МЕНЕДЖЕР ПО РОБОТІ З КЛІЄНТАМИ Ставайте затребуваним фахівцем та отримуйте свій офер мрії. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Поки що Sony – єдиний великий виробник, що пропонує смартфон зі справжнім оптичним зумом, Oppo також працює над цією технологією щонайменше з 2021 року. Об’єктив Sony Xperia 1 IV зі збільшенням 3,5-5,2x еквівалентний довжині 85-125 мм, що трохи менше ніж у новинки LG (100-200+ мм). Менший діапазон масштабування на Xperia 1 IV трохи обмежив корисність такого масштабування, крім того, тестувальники відзначають неідеальну якість знімання камери Sony.

Новий об’єктив, ймовірно, є повністю сумісним з платформою Snapdragon 8 Gen 2 – LG та Qualcomm спільно працюють над оптимізацією модуля: забезпеченням автофокусування, автоматичної експозиції, балансу білого, корекції затінення. Можливо, новинку можна буде побачити з 5 січня – LG заявляє, що деякі продукти будуть представлені на виставці CES 2023.

Велика ймовірність, що новою камерою оснастять й iPhone – Apple є найбільшим клієнтом LG Innotek. Ця здогадка добре поєднується із попередньою інформацією про нові перископічні об’єктиви в iPhone 15 Pro та iPhone 15 Ultra.

Джерела: Phone Arena, The Verge