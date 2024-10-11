Фільм «Вольтрон» залучив Генрі Кавілла до акторського складу — але кого він зіграє?

Зірка «Супермена» та «Відьмака» Генрі Кавілл доєднався до касту фільму «Вольтрон», який створює Amazon MGM Studios.

Разом із Кавіллом у проєкті з’явиться Деніел Квінн-Той — кого саме зіграють актори невідомо, оскільки офіційно персонажі не оголошені (утім, це головні ролі). Керує проєктом режисер «Червоного повідомлення» Роусон Маршалл Тьорбер, а сценарій пише Еллен Шанман.

Персонажів для потенційної роботи Кавілла, зважаючи на основний сюжет «Вольтрона», — купа, в тому числі й варіант лиходія. Видання Comicbook припускає, що актор зіграє лиходія і когось зі «старіших персонажів» — можливо, Широ, Лотора чи Заркона.

Роль у «Вольтроні» — лише останній із «набігів» Кавілла на улюблені фанатами франшизи. Раніше актор зіграв ролі у всесвіті DC, «Відьмаку» та навіть Marvel (тут подяка переповненому камео третьому «Дедпулу»), а також має домовленості щодо проєктів «Горець» і Warhammer.

Франшиза «Вольтрон» стартувала у 1984 році — після того, як World Events Productions адаптували та об’єднали аніме «Beast King GoLion» і «Armored Fleet Dairugger XV». У 2016 році серіал перезапустили на Netflix під назвою «Вольтрон: Легендарний захисник» із сюжетом, який розповідав про п’ятьох землян, які волею випадку стали останньою надією на порятунок Всесвіту від гніту Імперії Галра.