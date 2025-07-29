Lisuan представляє 6-нм відеокарту 7G106 — Wukong в 4K, DirectX 12, але один маленький мінус

Lisuan 7G106

Китайська Lisuan Technology офіційно представила відеокарту 7G106 на 6-нм GPU. За попередніми тестами, схоже, що це реальна альтернатива середньобюджетним картам від інших актуальних брендів, але з одним мінусом — відсутністю підтримки рейтрейсингу.

Завдяки презентації, нарешті підтверджено багато характеристик відеокарти G100, які «спливали» у витоках раніше. Тепер точно відомо назву GPU — 7G106 і те, що він має у своєму складі 48 основних обчислювальних блоків, 192 текстурні конвеєри та 96 ROP-ів. Додаткового заявлено, що його максимальна теоретична продуктивність із FP32 становить 24 TFLOPS. Підтримка операцій з 8-бітними цілими числами також є.

Чип 7G106 працює на архітектурі TrueGPU, яка є власною розробкою компанії без залучення ліцензій від інших виробників. Підтримується більшість сучасних API, серед яких Vulkan 1.3, OpenGL 4.6 і OpenCL 3.0. DirectX 12 також присутній у списку, але, на жаль, без підтримки рейтрейсингу.

Про робочу частоту чипа точних даних наразі немає. Але із попередніх витоків відомо, що вона може сягати позначки у 2000 МГц. Схоже, що у фінальних характеристиках цей параметр ще може змінитися. Також стало відомо більше даних і про підсистему VRAM — підтверджено об’єм у 12 ГБ з уточненням стандарту (GDDR6) та ширини шини — 192 біт. Окремо зазначимо, що на презентації згадувалось про існування професійної версії відеокарти з 24 ГБ пам’яті на борту.

Медіарушій 7G106 забезпечує апаратне прискорення декодування AV1 та HEVC у роздільній здатності до 8K при 60 FPS, а також кодування AV1 у 4K30 FPS і HEVC у 8K30 FPS. З іншими компонентами системи карта взаємодіє через інтерфейс PCIe 4.0 x16. Зовнішні порти представлені чотирма DisplayPort 1.4 з DSC 1.2b. HDMI відсутні, можливо, через ліцензійні обмеження.

Ще з важливого: 7G106 підтримує віртуалізацію GPU (vGPU) з кількістю віртуальних контейнерів до 16 штук. Це робить відеокарту придатною не лише для ігрового використання. Живлення здійснюється через один 8-контактний роз’єм PCI-Express, тож максимальний рівень енергоспоживання карти може сягати 225 Вт (150 Вт через роз’єм і 75 Вт через слот PCI-E).

Серед ігрових тестів на презентації була продемонстрована Black Myth: Wukong у 4K з високими налаштуваннями графіки та придатним для гри геймплеєм, хоча точні значення частоти кадрів не вказані.

У синтетичних бенчмарках 7G106 набрала 26 800 балів у 3DMark Fire Strike і 111 290 балів у Geekbench 6.4.0 OpenCL, що приблизно на 10% більше, ніж у RTX 4060. Однак у Fire Strike результат 7G106 виявився на 9% нижчим, ніж у RTX 5060. Очікується, що масове виробництво Lisuan 7G106 розпочнеться у вересні. Інформація про дату початку продажів і ціну наразі поки що відсутня.

Джерело: Videocardz