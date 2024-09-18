Новини Авто 18.09.2024 о 09:12 comment views icon

Lotus Theory 1 – електричний суперкар з повним приводом, потужністю 987 к.с. та розгоном до «сотні» менше ніж за 2,5 с

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Вадим Карпусь

Автор новин

Lotus Theory 1 – електричний суперкар з повним приводом, потужністю 987 к.с. та розгоном до «сотні» менше ніж за 2,5 с

Lotus представила концепт електричного суперкара Theory 1. Автомобіль має спортивний, агресивний дизайн з реверсивними дверима, що відкриваються вгору. Цільова вага авто становить менше ніж 1588 кг. Це набагато легше останніх моделей компанії, як-от Lotus Eletre.

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Lotus Theory 1 – електричний суперкар з повним приводом, потужністю 987 к.с. та розгоном до «сотні» менше ніж за 2,5 секунди

Ймовірно, обмеження ваги – це основна причина використання скромної батареї місткістю 70 кВтгод. Вона забезпечить запас ходу близько 418 км. Lotus Theory 1 отримав повний привід і потужні електродвигуни (сумарна потужність 987 к.с.), які розганяють авто до 100 км/год менше ніж за 2,5 секунди.

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Екстер’єр Theory 1 досить цікавий, особливо задня частина автомобіля. Він має надзвичайно тонкі задні ліхтарі, високий висувний спойлер і величезний дифузор.

Та інтер’єр ще цікавіший. В основі автомобіля лежить величезна карбонова ванна, щоб зберегти низьку вагу. В салоні є центральне сидіння для водія та два окремих пасажирських сидіння у другому ряду. Замість бічних дзеркал використовуються два проєкційних дисплеї. Ще з цікавого – надувні капсули, вбудовані в тканину водійського сидіння. Вони забезпечують тактильний зворотний зв’язок і функції масажу. Сидіння також мають вбудовані динаміки.

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Згадані капсули є частиною абсолютно нової технології, розробленої MotorSkins. Вони надуваються і дають водієві зворотний зв’язок, як от удар по плечу, якщо автомобіль наближається ззаду. Крім того, по всій кабіні можна знайти надувні контейнери, які служать «кнопками, що зникають». Ідея полягає в тому, щоб усередині було менше безладу, а кнопки з’являлися лише тоді, коли вони вам потрібні. Наприклад, при вхідному дзвінку з’явиться кнопка.

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Джерело: arenaev

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