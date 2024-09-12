«Наче зійшов зі сторінок книг»: Джордж Мартін розхвалив серіал «Лицар сімох королівств» — майбутній приквел «Гри престолів»

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Джордж Мартін часто висловлював незгоду з телевізійними адаптаціями своїх творів, однак серіал «Лицар сімох королівств», на його думку, рухається в правильному напрямку.

У коментарі The Hollywood Reporter Мартін розповів, що побував на знімальному майданчику серіалу в Ірландії й високо оцінив кастинг:

«Мені сподобалося те, що я побачив. Чудовий акторський склад, а головні герої — Дунк і Егг — неначе зійшли зі сторінок моєї книги. Моїм читачам вони сподобаються. І, звичайно, шоуранер робить чудову роботу».

Похвала від Мартіна особливо вирізняється на тлі його нещодавніх слів про «Дім дракона» — він різко розкритикував серіал за деякі «токсичні зміни», які можуть порушити логіку наступних сезонів (щоправда, згодом видалив свій пост). Раніше письменник також заявляв, що адаптації книжок виходять «гіршими за оригінал у 999 із 1000 випадків».

Серіал «Лицар сімох королівств» заснований на серії новел «Історії про Дунка та Егга», а його дія розгортатиметься за століття до подій «Гри престолів». Наразі HBO оприлюднила кількасекундний тизер, на якому можна роздивитися Пітера Клеффі у ролі Дунка.

«За століття до подій «Гри престолів» два герої блукали Вестеросом… молодий, наївний, але відважний лицар, сер Дункан Високий, і його сквайр, Егг. Дія відбувається в епоху, коли рід Таргарієнів все ще тримає Залізний трон, а пам’ять про останнього дракона ще не вийшла з пам’яті живих. На цих неймовірних друзів чекають великі долі, могутні вороги та небезпечні подвиги», — з офіційного синопсиса.

Щодо решти акторського складу, то Егга зіграє Декстер Сон Ансел, також залучені Фінн Беннет (Ейріон Таргарієн), Берті Карвел (Бейлор Таргарієн), Танзін Кроуфорд (Танселл), Деніел Інгз (Ліонель Баратеон) і Сем Спруел (Мейкар Таргарієн).

Режисером трьох із шести епізодів виступить Сара Адіна Сміт («Уроки хімії»), а решти — Овен Гарріс («Чорне дзеркало»). Сценарій писали Мартін та Айра Паркери («Симпатик», «Дім дракона»), а Раян Кондалл («Дім дракона») приєднався в ролі виконавчого продюсера.

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«Лицар сімох королівств» дебютує на Max 15 червня 2025 року.

Також HBO нині розробляє серіал про Ейгона Завойовника, сценарій до якого пише автор «Бетмена» Метсон Томлін (він, до речі, детально консультується з Мартіном і обіцяв, що писатиме історію з повагою до оригіналу).

Загалом у розробці перебуває одразу сім шоу із всесвіту «Гри престолів» — окрім вищезгаданих відомо про серіал «10 000 кораблів». Щодо прямого приквелу про Джона Сноу, то його скасували «через брак вихідного матеріалу».

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