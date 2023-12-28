«Люблю тебе ненавидіти» — український трейлер романтичної комедії з Сідні Свіні та Ґленом Павеллом в головних ролях

Один із найочікуваніших ромкомів року від режисера Вілла Ґлака («Друзі по сексу», «Відмінниця легкої поведінки») дебютує в українських кінотеатрах у січні.

«На ранок після ідеального першого побачення фатальна пристрасть закоханих перетворюється на холодну ненависть, доки доля не зводить їх разом на весіллі друзів в Австралії. Тож їм не залишається нічого іншого, окрім як вчинити по-дорослому і знову прикинутися парою‎», — йдеться у синопсисі до фільму.

Головні ролі у «Люблю тебе ненавидіти» виконали зірка «‎Ейфорії» та «‎Білого лотосу» Сідні Свіні та Ґлен Павелл, який відзначився роллю лейтенанта Джейка Сересіна у «Топ Ґан: Меверік‎».

Також у фільмі знімаються Александра Шипп, GaTa, Гедлі Робінсон, Мішель Гард, Дермот Малруні, Даррен Барнет і Рейчел Ґріффітс.

В українських кінотеатрах «Люблю тебе ненавидіти» вийде 25 січня, а за кілька місяців після цього дебютує на Netflix.